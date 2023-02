Europoslanci chcú od krajín EÚ dôveryhodnú migračnú a azylovú politiku

Brusel 2. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali počas stredajšej rozpravy v Bruseli Európsku úniu, aby zaviedla dôveryhodnú migračnú a azylovú politiku. Informuje o tom spravodajca TASR.



O otázkach migrácie hovorili poslanci s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a so švédskou ministerkou pre záležitosti EÚ Jessikou Roswallovou, ktorá zastupovala švédske predsedníctvo v Rade EÚ. Ide o tému, ktorou sa budúci týždeň na mimoriadnom summite v Bruseli (9.–10.2.) budú zaoberať šéfovia vlád a štátov EÚ.



Roswallová upozornila, že pokiaľ ide o migráciu, budú lídri EÚ klásť dôraz na kontrolu vonkajších hraníc, na spoluprácu s tretími krajinami a na účinnejšiu návratovú politiku pre migrantov a žiadateľov o azyl bez práva na pobyt v EÚ. Švédska ministerka tiež očakáva, že premiéri a prezidenti vyzvú na pokračovanie legislatívnej práce na novom pakte o azyle a migrácii.



Von der Leyenová zdôraznila, že migrácia je celoeurópskou úlohou, ktorá si preto vyžaduje aj celoeurópsku reakciu. Podľa jej názoru by sa malo pokračovať na príprave uvedenej právnej normy s cieľom uzavrieť pakt o azyle a migrácii do jari 2024. Dodala, že treba vypracovať ďalšie opatrenia na posilnenie vonkajších hraníc a na zabezpečenie rýchlejšieho a dôstojného návratu migrantov do svojich krajín pôvodu alebo tranzitu. Prioritou EÚ by podľa nej malo byť zlepšenie dobrovoľnej solidarity, riešenie základných príčin migrácie z tretích krajín a zavedenie bezpečných a legálnych ciest do Európy.



Europoslanci sa počas diskusie vyjadrili, že po rokoch bezvýsledných diskusií medzi členskými štátmi chcú vidieť konkrétne výsledky v oblasti migračnej a azylovej politiky.



Viacerí z nich vyzvali na účinnejšiu ochranu hraníc EÚ, a to aj prostredníctvom fyzických bariér, ktoré by mali byť postavené z eurofondov. Zákonodarcovia súhlasia s návrhmi zvýšiť mieru úspešnosti vracania nelegálnych migrantov do ich krajín pôvodu a niektorí navrhli zaviesť spracovávanie žiadostí o azyl pre migrantov na území tretích krajín, mimo EÚ.



Poslanci podporujú aj zlepšenie spolupráce v oblasti migrácie s tretími krajinami, ako aj riešenie základných príčin migrácie. Viacerí upozornili na to, že pátracie a záchranné operácie mimovládnych organizácií na mori by mali mať spoločný kódex, a tiež na to, že ak má byť migračná politika Európskej únie dôveryhodná, musí rešpektovať ľudské práva a spájať zodpovednosť so solidaritou voči utečencom.



Časť zákonodarcov počas rozpravy upozornila na starnutie obyvateľstva v Európe, čo si podľa nich vyžaduje legálny príliv pracovnej sily. Aj preto sa viacero poslancov vyslovilo za otvorenie a uľahčenie legálnych ciest do EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)