Europoslanci chcú odblokovanie návrhu zákona o rovnakom zaobchádzaní

Brusel/Štrasburg 19. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu prijatom uznesení vyzvali Radu EÚ (členské štáty), aby odblokovala návrh zákona EÚ o rovnakom zaobchádzaní. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, ktoré bolo prijaté zdvihnutím rúk, poukazuje na obavy europoslancov z narastajúcich trendov diskriminácie vo všetkých členských štátoch EÚ. Zákonodarcovia naliehavo vyzývajú členské štýty, aby obnovili rozhovory na túto tému.



Parlament zdôraznil, že Rada EÚ (ministri členských krajín) musí odblokovať horizontálnu antidiskriminačnú smernicu, ktorú členské štáty blokujú od roku 2008.



Poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu Európskej komisie už dávno a vyjadrili poľutovanie nad oneskoreniami Rady EÚ, ktorá legislatívu blokuje pätnásť rokov. A to kvôli tomu, že sa nedarí dosiahnuť jednomyseľnosť pri hlasovaní.



Na obídenie tejto prekážky by sa podľa europoslancov mala aktivovať premosťovacia klauzula, ktorú spoločná európska legislatíva povoľuje.



Parlament zdôraznil potrebu právnej ochrany pred diskrimináciou, ktorá by sa uplatňovala rovnocenným spôsobom vo všetkých prípadoch diskriminácie – nielen na pracovisku a na trhu práce, ako je to v súčasnosti. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili poľutovanie nad pretrvávajúcim nedostatočným vykonávaním antidiskriminačného rámca EÚ.



Europoslanci rovnako poukázali na znepokojivé trendy v členských štátoch, z ktorých mnohé boli identifikované aj v správe Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2022 a ktoré zahŕňajú nedodržiavanie judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalšie zistené problémy zahŕňajú nedostatočné podávanie správ o diskriminácii, celkový nedostatok údajov o rovnosti a slabú dokumentáciu. Zákonodarcovia vyzvali Európsku komisiu, aby pracovala na prekonaní tejto patovej situácie a aby riešila pretrvávajúci odmietavý postoj k základným právam a nárast diskriminácie v celej EÚ.



Švédska europoslankyňa a spravodajkyňa EP k tejto problematike Alice Kuhnkeová v správe pre médiá uviedla, že "je hanebné, že v Únii máme občanov prvej a druhej kategórie, kde sú niektorí chránení pred diskrimináciou, zatiaľ čo iní nie".



"Je neprijateľné, aby sa členské štáty v priebehu viac než 14 rokov nedohodli na niečom tak zásadnom. Parlament je pripravený prijať smernicu, teraz je čas, aby Rada EÚ urobila to, čo už mala urobiť pred rokmi," vysvetlila Kuhnkeová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)