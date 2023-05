Europoslanci chcú rokovať o nariadení o zvýšení výroby munície

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu odhlasovali urýchlenie prerokovania nariadenia o zvýšení výroby munície v EÚ do hodnoty 500 miliónov eur. Zámerom je zvýšiť dodávky munície Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nariadenie na podporu výroby munície (ASAP) navrhla Európska komisia (EK) a malo by byť zavedené do konca tohto roka, na čom sa zhodli predstavitelia EK a EP. EÚ sa snaží dodať Ukrajine v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov jeden milión delostreleckých granátov.



Takéto množstvo munície pre Ukrajinu však vážne vyčerpáva zásoby členských krajín EÚ. Nové nariadenie by to malo napraviť.



Legislatívny návrh vyzýva na čerpanie zdrojov z Európskeho obranného fondu (EDF) a mechanizmu Posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného zákona o obstarávaní (EDIRPA).



Členské štáty budú požiadané, aby spolufinancovali nové priemyselné linky na výrobu munície (najmä pre húfnice), rakiet a na zvýšenie produkcie strelného prachu a repasovanie starej munície.



Európska ľudová strana (EPP), najväčšia politická skupina v europarlamente, prišla s návrhom, aby sa bežný legislatívny postup pri ASAP urýchlil a preskočil prerokovanie a hlasovanie v parlamentných výboroch, s cieľom "naliehavo" urýchliť prijatie zákona.



EK predstavila nové nariadenie na podporu výroby munície vo štvrtok 3. mája. Prijala ho ako vec vysokej priority a vyzvala EP a Radu EÚ (členské štáty) s jeho prijatím ešte do letných prázdnin.