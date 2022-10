Europoslanci chcú sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za smrť Amíníovej

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu odsúdili smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej z Iránu. Vyzvali EÚ, aby zaviedla sankcie voči osobám zodpovedným za jej smrť a zapojeným do potláčania následných pouličných protestov. Informuje o tom spravodajca TASR.



V uznesení prijatom vo štvrtok EP hodnotil najnovší vývoj v Iráne. Smrť Kurdky Amíníovej, ktorá zomrela po zadržaní mravnostnou políciou, vyvolala demonštrácie proti klerikálnemu režimu. Poslanci vyzvali na nezávislé vyšetrenie príčin jej smrti a podporili pokojné protestné hnutie v Iráne.



EP vyzval autority v Iráne, aby prepustili a stiahli všetky obvinenia voči komukoľvek, kto bol uväznený za uplatňovanie práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania. Uznesenie vyzýva EÚ, aby sankcionovala iránskych predstaviteľov zapojených do smrti Amíníovej a násilia voči demonštrantom.



Parlament vyzval Organizáciu Spojených národov, a najmä jej Radu pre ľudské práva, aby začali vyšetrovanie udalostí v Iráne. Členské štáty EÚ s diplomatickou prítomnosťou v Iráne by mali koordinovať svoje činnosti a chrániť obhajcov ľudských práv, najmä obhajcov práv žien, a občanov s dvojitým občianstvom EÚ a Iránu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)