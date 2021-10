Europoslanci chcú silnejšie postavenie EÚ na medzinárodnej scéne

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Aktuálny stav vzťahov medzi EÚ a USA, snahy o autonómnejšiu Úniu a možnosti spolupráce s administratívou prezidenta Joea Bidena boli v utorok predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu (EP) so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom. Viacerí poslanci v tejto súvislosti vyzvali na posilnenie postavenie EÚ na medzinárodnej scéne a zlepšenie jej obranných kapacít.



Rozprava sa zamerala na témy, ako sú následky nedávno oznámeného paktu medzi USA, Spojeným kráľovstvom a Austráliou, na chaos v Afganistane po stiahnutí amerických síl a na transatlantické patnerstvo medzi EÚ a USA.



Chorvátsky europoslanec Tonino Picula z tábora socialistov a demokratov (S&D), autor správy o vzťahoch medzi EÚ a USA, vyhlásil že Únia by mala prejsť od doterajšej pozície "mäkkej sily" k využívaniu "inteligentnej sily".



"Potrebujeme obnovené a posilnené transatlantické partnerstvo, aby sme mohli čeliť výzvam, či už sú to tie dobre známe, alebo tie, ktoré vyplývajú z novej globálnej dynamiky," vysvetlil Picula.



Poslanec ocenil pozitívne aspekty spolupráce s Washington, ale zdôraznil, že EÚ nesmie byť vnaivná a vzťahy s USA musí budovať na báze rovnocennosti. "Spojené štáty robia prioritne to, čo zapadá do ich agendy. Je na EÚ, aby vypracovala svoje priority aj v oblasti obrany a zabezpečila, aby v prípade potreby mohla konať autonómne a presadzovať svoje oprávnené záujmy," vyhlásil Picula.



"Je najvyšší čas vyrásť na globálnej scéne," uviedla v tejto súvislosti belgická europoslankyňa Assita Kanková z frakcie konzervatívcov a reformistov (ECR), pričom s jej názorom počas rozpravy súhlasilo viacero ďalších rečníkov naprieč celým politickým spektrom.



Aj Borrell pripustil, že Washington zrejme v súčasnosti prehodnocuje svoje zahraničnopolitické priority. "Európa sa musí prispôsobiť, musí zohrávať svoju vlastnú úlohu," zdôraznil šéf diplomacie EÚ, ktorý sa na budúci týždeň stretne vo Washingtone s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom.



Výsledky hlasovania europoslancov o uznesení týkajúcom sa dôraznejšieho presadzovania záujmov EÚ vo svete budú známe v stredu. Navrhovaný text zároveň vyzýva aj na koordinovaný postup eurobloku voči Rusku a Číne.