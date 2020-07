Europoslanci chcú užšiu koordináciu zdravotnej politiky na úrovni EÚ

Brusel 9. júla (TASR) – Pandémia nového druhu koronavírusu ukázala, že EÚ potrebuje silnejšie nástroje na riešenie mimoriadnych situácií v oblasti zdravia. Vyplýva to zo stredajšej rozpravy poslancov Európskeho parlamentu s eurokomisárkou pre zdravie Stellou Kyriakidisovou.



Parlament v piatok prijme nelegislatívne uznesenie o budúcej stratégii Európskej únie v oblasti verejného zdravia.



Poslanci v rozprave s eurokomisárkou zdôraznili potrebu vyvodiť z koronakrízy relevantné ponaučenie, pričom mnohí z nich sa vyslovili za posilnenie úlohy Európskej únie v oblasti ochrany zdravia.



Podľa europoslancov systémy zdravotnej starostlivosti v celej Únii musia byť do budúcnosti lepšie vybavené a koordinované, lebo ani jeden členský štát nedokáže vlastnými silami čeliť zdravotným hrozbám podobného rozsahu, ako je súčasná pandémia spojená s ochorením COVID-19.



Časť zákonodarcov sa zasadila aj za posilnenie úlohy EÚ v oblasti riešenia nedostatku cenovo dostupných liekov a ochranných pomôcok a podpory výskumu. Niektorí poslanci požadovali aj posilnenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúry pre lieky, ďalší súhlasia s vytvorením európskej zdravotnej únie so súborom minimálnych noriem na úrovni EÚ.



V oblasti zdravotníckej politiky totiž EÚ nemá žiadne právomoci – hlavnú zodpovednosť za verejné zdravie a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti nesú samotné členské štáty.



Európska únia však zohráva dôležitú úlohu pri upevňovaní verejného zdravia, prevencii a prekonávaní chorôb, obmedzovaní zdrojov rizík pre ľudské zdravie a harmonizácii jednotlivých vnútroštátnych zdravotných stratégií.



Europarlament je dlhodobým zástancom vytvorenia konzistentnej politiky verejného zdravia na úrovni EÚ. Poslanci sa už v májovom uznesení vyslovili za vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia.



Európska komisia odvtedy predstavila návrh na zriadenie programu EU4Health, ktorého rozpočet by mal v rokoch 2021-27 dosiahnuť objem 9,4 miliardy eur. Nový zdravotný program EÚ by mal byť súčasťou plánu hospodárskej obnovy s názvom EÚ budúcej generácie.