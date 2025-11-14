Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

Europoslanci chcú vyzvať súdny dvor, aby preskúmal dohodu s Mercosurom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Súdny dvor Európskej únie by mal preskúmať text dohody, pretože existujú obavy, že by mohla poškodiť záujmy európskych občanov, dodal jeden z prvých signatárov výzvy.

Autor TASR
Viedeň 14. novembra (TASR) - Skupina poslancov Európskeho parlamentu plánuje vyzvať Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ), aby preskúmal dohodu o voľnom obchode medzi juhoamerickým zoskupením Mercosur a Európskou úniou. O tejto otázke sa bude hlasovať na novembrovom plenárnom zasadnutí, oznámil v piatok europoslanec za rakúsku stranu Zelených Thomas Waitz. Návrh podľa neho doteraz podpísalo 145 poslancov z 21 krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Európsky parlament musí schváliť obchodnú dohodu, aby mohla nadobudnúť platnosť. „Či od dohody medzi EÚ a Mercosurom očakávame výhody alebo sa obávame nevýhod, o našich spoločných a prísnych európskych zdravotných a environmentálnych normách nemožno vyjednávať,“ uviedol Waitz. SDEÚ by mal preskúmať text dohody, pretože existujú obavy, že by mohla poškodiť záujmy európskych občanov, dodal jeden z prvých signatárov výzvy.

EÚ v roku 2019 dosiahla dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty európskeho bloku, pričom najmä Francúzsko ju odmieta pre obavy z ohrozenia svojho poľnohospodárskeho sektora. Nespokojnosť s dohodou vyjadrili aj ďalšie členské štáty vrátane Rakúska, Poľska alebo Talianska.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života