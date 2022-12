Europoslanci chcú zablokovať liberalizáciu vízového režimu s Katarom

Paríž/Brusel 10. decembra (TASR) - Poslanci z politických skupín zelených, socialistov a demokratov v Európskom parlamente budú v pondelok proti začiatku rokovaní o liberalizácii vízového režimu EÚ pre obyvateľov Kataru. Toto rozhodnutie súvisí s podozreniami z korupcie na pôde europarlamentu, ktoré sa zrejme týkajú tejto krajiny, informovala v sobotu spravodajská televízia BFM.



Očakávalo sa, že poslanci Európskeho parlamentu na svojom pondelkovom zasadnutí v Štrasburgu schvália začatie rozhovorov medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ s cieľom prijať návrh, ktorým sa zjednoduší vízový režim pre cestujúcich z Kataru a Kuvajtu.



Text, ktorému dali členské štáty zelenú už koncom júna, by štátnych príslušníkov Kataru a Kuvajtu cestujúcich do EÚ oslobodil od vízovej povinnosti až na 90 dní, a to na základe recipročnej dohody s oboma krajinami.



Piatková protikorupčná operácia belgickej polície, pri ktorej bola zatknutá aj jedna z podpredsedníčok parlamentu - grécka socialistka Eva Kailiová -, však teraz zrejme naruší program rokovania, predpokladá BFM.



Spravodajca návrhu, nemecký europoslanec Erik Marquardt zo skupiny zelených/Európska slobodná aliancia, oznámil, že bude proti začatiu spomínaných rokovaní. Jeho stanovisko podporila aj jeho politická skupina.



"Nulová tolerancia voči korupcii. Zelení budú v pondelok proti mandátu začať rokovania o liberalizácii vízového režimu s Katarom," uviedol na Twitteri spolupredseda EP za zelených Terry Reintke.



Poslanecký klub skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) tiež požaduje "zastavenie práce na všetkých spisoch a hlasovaniach týkajúcich sa štátov Perzského zálivu, najmä pokiaľ ide o liberalizáciu víz".



Medzi osobami zadržanými v piatok belgickou políciou sú okrem gréckej socialistky Evy Kailiovej aj jej partner Francesco Giorgi, ktorý je asistentom poslanca EP, ako aj bývalý socialistický europoslanec Pier-Antonio Panzeri, ktorý vykonával mandát v rokoch 2004-19.



Časť poslancov Európskeho parlamentu súčasne v sobotu spochybnila postoj poslancov S&D počas rozpravy a hlasovania z 24. novembra, ktoré sa týkalo uznesenia odsudzujúceho porušovanie ľudských práv v Katare.



Eva Kailiová vtedy povedala, že emirát je "lídrom v oblasti pracovných práv" a že Európania "nemajú morálne právo ho poučovať", čím v pléne vyvolala rozruch.



Pierre Karleskind (Obnovme Európu) sa pozastavil nad tým, prečo socialisti najprv hlasovali proti princípu uznesenia a potom spolu s pravicou (EPP) a krajnou pravicou zabránili prijatiu viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vrátane tých, ktoré odsudzovali postoj FIFA k potláčaniu práv LGBTIQ ľudí.



"Obávam sa, že teraz už chápem...", reagoval v sobotu francúzsky europoslanec na Twitteri.



"Už v novembri som upozorňovala na agresívny lobing Kataru ... Už lepšie chápeme prečo," povedala europoslankyňa Manon Aubryová.