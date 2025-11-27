< sekcia Zahraničie
Europoslanci deklarovali, že EÚ neuzná ukrajinské územia za ruské
Za prijatie rezolúcie hlasovalo 401 europoslancov, 70 bolo proti a 90 sa zdržalo.
Autor TASR
Štrasburg 27. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval EÚ, aby prijala väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a aby čo najviac proaktívne podporila mier na Ukrajine. V rezolúcii europoslanci deklarovali, že EÚ neuzná žiadne ukrajinské územia za ruské a že udržateľnému mieru na Ukrajine musí predchádzať prímerie. Vyzdvihli tiež snahy USA o dosiahnutie mieru, avšak upozornili, že o ničom, čo sa týka Ukrajiny, nemôže byť rozhodnuté bez Ukrajiny. Zároveň o ničom, čo sa týka Európy, nemôže byť rozhodnuté bez Európy, informuje TASR.
Za prijatie rezolúcie hlasovalo 401 europoslancov, 70 bolo proti a 90 sa zdržalo. EP v nej vyzvalo vedenie EÚ a členských štátov, aby prevzali vedúcu úlohu v úsilí dosiahnuť mier na Ukrajine a pokračovali v spolupráci s Washingtonom a ďalšími partnermi s cieľom zabezpečiť, aby rokovania o spravodlivom a trvalom mieri rešpektovali zásady medzinárodného práva. Spojencov Kyjeva vyzvali, aby mu garantovali bezpečnostné záruky v rozsahu článku päť Severoatlantickej zmluvy a článku 42.7 Zmluvy o EÚ.
EP vyzdvihol snahy USA o ukončenie vojny, avšak ich „ambivalentný“ postoj voči Kyjevu považuje za škodlivý pre zámer dosiahnuť trvalý mier.
Žiadna mierová dohoda by podľa europoslancov nemala zavádzať obmedzenia na ozbrojené sily Ukrajiny a spochybňovať jej nezávislosť a územnú celistvosť. Zdôraznili tiež, že Ukrajina sa môže slobodne rozhodnúť pri výbere svojich politických a vojenských aliancií a Rusko v tomto ohľade nemá právo veta.
V súvislosti s diskusiou o využití zmrazených ruských aktív EP vyzval EÚ a členské štáty, aby bezodkladne rozhodli o poskytnutí legálnej a finančne podloženej takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu krytej zmrazenými ruskými zdrojmi. Europoslanci tiež odmietli rušenie sankcií uvalených na Rusko pred implementáciou mierovej dohody.
