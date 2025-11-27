Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Europoslanci deklarovali, že EÚ neuzná ukrajinské územia za ruské

.
Na archívnej snímke europoslanci . Foto: TASR - Martin Baumann

Za prijatie rezolúcie hlasovalo 401 europoslancov, 70 bolo proti a 90 sa zdržalo.

Autor TASR
Štrasburg 27. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval EÚ, aby prijala väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť Európy a aby čo najviac proaktívne podporila mier na Ukrajine. V rezolúcii europoslanci deklarovali, že EÚ neuzná žiadne ukrajinské územia za ruské a že udržateľnému mieru na Ukrajine musí predchádzať prímerie. Vyzdvihli tiež snahy USA o dosiahnutie mieru, avšak upozornili, že o ničom, čo sa týka Ukrajiny, nemôže byť rozhodnuté bez Ukrajiny. Zároveň o ničom, čo sa týka Európy, nemôže byť rozhodnuté bez Európy, informuje TASR.

Za prijatie rezolúcie hlasovalo 401 europoslancov, 70 bolo proti a 90 sa zdržalo. EP v nej vyzvalo vedenie EÚ a členských štátov, aby prevzali vedúcu úlohu v úsilí dosiahnuť mier na Ukrajine a pokračovali v spolupráci s Washingtonom a ďalšími partnermi s cieľom zabezpečiť, aby rokovania o spravodlivom a trvalom mieri rešpektovali zásady medzinárodného práva. Spojencov Kyjeva vyzvali, aby mu garantovali bezpečnostné záruky v rozsahu článku päť Severoatlantickej zmluvy a článku 42.7 Zmluvy o EÚ.

EP vyzdvihol snahy USA o ukončenie vojny, avšak ich „ambivalentný“ postoj voči Kyjevu považuje za škodlivý pre zámer dosiahnuť trvalý mier.

Žiadna mierová dohoda by podľa europoslancov nemala zavádzať obmedzenia na ozbrojené sily Ukrajiny a spochybňovať jej nezávislosť a územnú celistvosť. Zdôraznili tiež, že Ukrajina sa môže slobodne rozhodnúť pri výbere svojich politických a vojenských aliancií a Rusko v tomto ohľade nemá právo veta.

V súvislosti s diskusiou o využití zmrazených ruských aktív EP vyzval EÚ a členské štáty, aby bezodkladne rozhodli o poskytnutí legálnej a finančne podloženej takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu krytej zmrazenými ruskými zdrojmi. Europoslanci tiež odmietli rušenie sankcií uvalených na Rusko pred implementáciou mierovej dohody.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom