Europoslanci: Vakcíny by s mali vyrábať aj v rozvojových krajinách

Brusel 5. februára (TASR) - Vakcíny proti COVID-19 by sa mali vyrábať aj v rozvojových krajinách, aby sa podarilo rýchlejšie prekonať súčasnú pandémiu. Uviedli poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre rozvoj počas štvrtkových rokovaní s eurokomisárkou pre medzinárodné partnerstvá Juttou Urpilainenovou.



Urpilainenová poslancom z Výboru EP pre rozvoj (DEVE) pripomenula, že globálna distribúcia vakcín je najúčinnejšou stratégiou pre skoncovanie s pandémiou a spresnila, že Európska komisia bude koordinovať spoločný mechanizmus EÚ na zdieľanie vakcín. V rámci tohto mechanizmu môžu členské krajiny EÚ darovať prostredníctvom programu COVAX časť svojich vakcín chudobnejším krajinám sveta, najmä po tom, ako sa zvýši výroba účinných vakcín.



"EÚ sa rovnako snaží rozšíriť výrobnú kapacitu v rozvojových krajinách a prispieť k posilneniu ich regulačného rámca vo farmaceutickej oblasti," opísala situáciu eurokomisárka. A dodala, že hlavným nástrojom, s ktorým môže EÚ pomôcť rozvojovým krajinám je práve asistenčný program COVAX, ktorého cieľom je dodávať vakcíny do chudobnejších krajín a na ktorý EÚ už prispela sumou 850 miliónov eur.



Podľa jej slov začnú cez nástroj COVAX prúdiť prvé dodávky vakcín do 18 krajín sveta, z toho pôjde o 12 krajín "s nízkym a stredným príjmom", už do konca februára.



Viacerí europoslanci uvítali zapojenie EÚ do programu COVAX, aj napriek tomu však spochybnili stratégiu zdieľania vakcín s ostatnými krajinami a poukázali na súčasný nedostatok dávok vakcín v samotnej Únii. Podľa členov výboru DEVE je lepším východiskom sprístupnenie patentov na výrobu vakcíny, čo znamená, že EÚ musí umožniť rozvojovým krajinám vyrábať vlastné lacné očkovacie látky namiesto toho, aby sa spoliehali na "charitu" EÚ.



"Musíme proti tejto pandémii bojovať globálne, pretože žiaden národ a ani zjednotená EÚ nemôže vyriešiť túto krízu vlastnými silami. Kríza má obrovský dosah na rozvojový svet a široká škála jej následkov ešte nie je známa. Rozvojovým krajinám ale hrozí strata desaťročného pokroku, ak sa nič neurobí. Ak máme účinne bojovať proti tomuto vírusu, musí byť vakcína dostupná pre všetkých," uviedol po skončení rokovaní predseda výboru DEVE, švédsky europoslanec Tomas Tobé.



Poslanci v tejto súvislosti vyzvali EÚ, aby sa ujala vedenia v posilnenej globálnej spolupráci a zdôraznila úlohu rozšíreného očkovania proti COVID-19.