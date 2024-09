Europoslanci hodnotia portfólio pre Šefčoviča ako ocenenie až fiasko

Štrasburg 17. septembra (TASR) - Portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť navrhnuté pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča v budúcej exekutíve EÚ vnímajú slovenskí europoslanci z rôznych frakcií rozlične. Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (Obnovme Európu/Progresívne Slovensko) hovorí pri Šefčovičovi o silnom portfóliu, avšak strate podpredsedníckej funkcie v eurokomisii. Členka Európskej ľudovej strany (EPP) - najsilnejšej frakcie v Európskom parlamente (EP) - Miriam Lexmann (KDH) si naňho chystá "tvrdé otázky" a pre nezaradenú poslankyňu Katarínu Roth Neveďalovú (Smer-SD) je jeho nominácia dôkazom, že SR je naďalej pevnou súčasťou únijného bloku, informuje TASR.



K zisku silnejšieho portfólia v podobe obchodu a hospodárskej bezpečnosti prispeli podľa podpredsedu EP Hojsíka dlhodobo dobré vzťahy a dôvera medzi Šefčovičom a predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. "Bude tak mať na starosti aj znižovanie našej závislosti od fosílnych palív z Ruska," spresnil Hojsík. Pre slovenského eurokomisára však šéfka EK nenavrhla pozíciu výkonného podpredsedu, hoci túto funkciu zastával v končiacom funkčnom období. Podpredseda EP tvrdí, že za to pravdepodobne môže slabá pozícia slovenského premiéra a prezidenta na európskej politickej scéne.



Roth Neveďalová ocenila udelenie oblasti obchodu a hospodárskej bezpečnosti pre Šefčoviča. Ten má podľa nej v tejto oblasti veľa skúseností. Dodala, že jeho úlohou bude aj podpora zahraničného obchodu. Považuje za dobrý signál, že EÚ sa chce ďalej zaoberať spoluprácou s inými krajinami sveta. "Myslím si, že je to dôkazom toho, že Slovensko je pevnou súčasťou EÚ a že je relevantným hráčom a partnerom," povedala pre TASR.



Miriam Lexmann vníma hospodársku bezpečnosť z dôležitú tému. "Vzhľadom na to, že momentálne vediem vážny spor s našou vládou o tom, že nechráni našu ekonomickú bezpečnosť pri svojich investičných krokoch, pripravím si pre pána Šefčoviča tvrdé otázky," avizovala Lexmann.



Podľa Milana Uhríka (Republika, Európa suverénnych národov) je portfólio pridelené pre slovenského eurokomisára sklamaním. "Pamätáme si na slová predstaviteľov slovenskej vlády, ktorá podporila v hlasovaní v Európskej rade kandidatúru von der Leyenovej práve so slovami, že ju podporili výmenou za silnejšie portfólio pre Maroša Šefčoviča. Napokon je z toho fiasko," vyhlásil Uhrík. Spresnil, že z navrhovanej pozície podľa jeho slov nemôže Šefčovič Slovensku nijako pomôcť.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v utorok predpoludním v Štrasburgu oznámila zloženie novej exekutívy EÚ a slovenskému eurokomisárovi pridelila portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. Na starosti by mal mať aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.