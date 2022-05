Europoslanci: Kľúčom k pomoci Ukrajine a ukončeniu vojny je jednota EÚ

Štrasburg 4. mája (TASR) - Vnútorná jednota a solidarita EÚ budú mať kľúčový význam pre povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny. Zhodli sa na tom v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas rozpravy s šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a francúzskou ministerkou Brigittou Klinkertovou, ktorá zastupovala francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci Európskeho parlamentu v stredu dopoludnia diskutovali o sociálnych a hospodárskych dôsledkoch ruskej agresie voči Ukrajine pre Európsku úniu.



EÚ chce podľa šéfky EK nastaviť podmienky pre úspešné napredovanie Ukrajiny po skončení vojny. V tejto súvislosti hovorila o krátkodobej ekonomickej podpore Kyjevu, ktorá pomáha Kyjevu vyrovnať sa s následkami vojny, o balíkoch makrofinančnej pomoci na priamu podporou ukrajinského rozpočtu a o návrhoch na pozastavenie všetkých dovozných ciel na ukrajinský vývoz do Únie na jeden rok.



Podľa jej slov sa očakáva, že HDP Ukrajiny len v tomto roku poklesne o 30 až 50 percent a od mája bude Kyjev potrebovať päť miliárd eur každý mesiac, aby udržal fungovanie krajiny a mohol vyplácať dôchodky, platy a financovať základné služby.



V druhej fáze obnovy Ukrajiny pôjde podľa nej o rekonštrukciu zničených nemocníc a škôl, domov, ciest, mostov, železničných tratí, ale aj divadiel a tovární, čo sú investície rádovo v stovkách miliárd eur.



"S našou podporou môžu Ukrajinci obnoviť svoj štát pre ďalšiu generáciu. Preto dnes navrhujem, aby sme začali pracovať na ambicióznom balíku obnovy pre našich ukrajinských priateľov," uviedla Von der Leyenová.



Zákonodarcovia počas rozpravy privítali navrhovaný šiesty balík sankcií proti Rusku a balík opatrení zameraných na obnovu Ukrajiny, ktoré v pléne predstavila Von der Leyenová. Zároveň však zdôraznili potrebu podporiť aj občanov a podniky v EÚ, ktorí pociťujú dôsledky vojny na Ukrajine, a vyzvali na jednotu členských štátov Únie.



Poslanci sa zhodli na potrebe podporiť tie krajiny, ktoré pociťujú dôsledky vojny na Ukrajine najintenzívnejšie. Ide o členské štáty s veľkou závislosťou na ruskom plyne a rope a o krajiny a ktoré poskytli útočisko veľkému počtu ukrajinských utečencov.



Väčšina poslancov počas rozpravy zdôraznila nutnosť prispieť k neúspechu ruskej agresie voči Ukrajine. Zároveň však zdôraznila, že náklady spojené s týmto úsilím musia byť pre EÚ čo najnižšie. To by pomohlo udržať jednotu členských štátov, zmierniť dôsledky vojny, ktoré pociťujú domácnosti a podniky v EÚ hlavne v podobe vyšších faktúr za energie, a zároveň poskytnúť Ukrajine efektívnejšiu pomoc s povojnovou rekonštrukciou.



Poslanci v tejto súvislosti poukázali na ťažkú situáciu mnohých obyvateľov EÚ, ktorí si musia nezriedka vyberať medzi nákupom potravín a vykúrením svojich príbytkov. Vyzvali preto eurokomisiu, aby pri každom legislatívnom návrhu zvažovala, či neprimerane nezaťaží podniky, ktoré v súčasnosti zápasia s ťažkosťami.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)