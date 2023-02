Europoslanci: Na obnovu Ukrajiny treba využiť zmrazené ruské aktíva

Brusel 2. februára (TASR) - Deň pred summitom EÚ – Ukrajina, ktorý sa bude konať tento piatok v Kyjeve, poslanci Európskeho parlamentu (EP) opätovne potvrdili svoj záväzok voči členstvu Ukrajiny v EÚ a zdôraznili potrebu prístupového procesu založeného na zásluhách. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europarlament prijal vo štvrtok uznesenie, v ktorom podrobne opísal svoje očakávania v súvislosti so summitom EÚ – Ukrajina. Vzhľadom na perspektívu členstva Ukrajiny v eurobloku sa v prijatom texte požaduje, aby Európska únia "pracovala na začiatku prístupových rokovaní a podporila plán, v ktorom sa načrtnú ďalšie kroky na umožnenie vstupu Ukrajiny na jednotný trh EÚ".



V uznesení, za ktoré sa vyslovilo 489 poslancov, 36 hlasovalo proti a 49 sa zdržalo hlasovania, zákonodarcovia potvrdili svoj záväzok voči budúcemu členstvu Ukrajiny v EÚ. Zdôraznili, že prístupový proces je založený na zásluhách, ktorý zahŕňa dodržiavanie príslušných postupov, plnenie reforiem požadovaných Európskou úniou a prístupových kritérií.



Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali ukrajinské orgány, aby čo najskôr zaviedli podstatné reformy na účinné zosúladenie s kritériami členstva v EÚ.



V politickej rovine EP naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby zvýšili a urýchlili vojenskú pomoc Kyjevu, najmä pokiaľ ide o poskytnutie zbraní na obranu, ale aj čo sa týka zásadnej politickej, hospodárskej, infraštruktúrnej, finančnej a humanitárnej podpory.



Poslanci vyzvali vedúcich predstaviteľov EÚ, aby na piatkovom summite v Kyjeve uprednostnili komplexný balík obnovy pre Ukrajinu. Tento balík sa musí zamerať na pomoc a obnovu v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Podľa poslancov EP by takáto podpora mala naštartovať hospodársky rast na Ukrajine po vojne.



S ohľadom na potreby súvisiace s obnovou Ukrajiny sa v uznesení EP opakuje výzva na použitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ako aj aktív ruských oligarchov na financovanie povojnovej rekonštrukcie.



S dôrazom na potrebu udržať jednotu krajín EÚ v súvislosti s agresiou Ruska voči Ukrajine vyzvali europoslanci členské štáty, aby čo najskôr prijali desiaty balík sankcií voči Moskve a aby aj ďalej navrhovali nové sektory a jednotlivcov na sankčný zoznam.



V neposlednom rade EP požaduje okamžité a úplné embargo na dovoz fosílnych palív a uránu z Ruska do EÚ a úplné ukončenie projektov plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Poslanci vyzvali aj na sankcie voči spoločnostiam Lukoil a Rosatom, ktoré sú stále prítomné na trhu EÚ, a požadujú, aby sa sankcie vzťahovali aj na úradníkov zapojených do širokej škály nezákonných činností na Ukrajine – vrátane nútených deportácií a organizovania falošných referend na okupovanom území.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)