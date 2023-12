Europoslanci navrhli posilniť demokratický rozmer budúcich eurovolieb

Brusel/Štrasburg 12. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal v utorok návrhy o posilnení demokratického rozmeru eurovolieb z júna 2024 a tiež o systéme vedúcich kandidátov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Správa, za ktorú zahlasovalo 365 poslancov, 178 bolo proti a 71 sa zdržalo hlasovania, vyzýva na prijatie opatrení na zvýšenie účasti vo voľbách do EP, ktoré sa budú konať vo všetkých členských krajinách v dňoch 6. až 9. júna 2024, nad úroveň volebnej účasti oproti roku 2019.



Parlament sa zameriava na maximalizáciu vplyvu volebných kampaní, povolebný postup zriaďovania budúcej Európskej komisie a voľby jej predsedu, ako aj na to, aby všetci občania mohli uplatňovať svoje hlasovacie právo.



Europoslanci požadujú jasnú a dôveryhodnú súvislosť medzi rozhodnutím voličov a voľbou predsedu eurokomisie. Tento proces by mal podľa nich závisieť od zaistenia väčšiny v EP v súlade s Lisabonskou zmluvou. Naznačili, že by sa mali skončiť zákulisné dohody v Európskej rade na úrovni šéfov vlád a štátov.



Zákonodarcovia chcú záväznú dohodu medzi EP a Európskou radou v snahe zabezpečiť, aby európske politické strany a parlamentné skupiny začali rokovania o spoločnom kandidátovi bezprostredne po eurovoľbách a predtým, ako Európska rada predloží návrh.



Tento proces by mal v prvom kole rokovaní viesť vedúci kandidát strany s najväčším počtom kresiel v EP, pričom v prípade potreby by ho mala usmerňovať predsedníčka europarlamentu. Europoslanci tiež očakávajú, že medzi politickými stranami a skupinami sa uzavrie akási "dohoda na legislatívne obdobie". Ide o spôsob zaistenia väčšiny v EP ako základ pracovného programu eurokomisie a ako záruku pre európskych voličov, že sa prijmú jasné opatrenia v nadväznosti na voľby.



Parlament vyzýva členské štáty (Rada EÚ), aby urýchlene prijali nový európsky volebný zákon a nové pravidlá pre európske politické strany a nadácie, aby sa uplatňovali už v rámci kampane 2024. Vnútroštátne a európske politické strany by mali viesť svoje kampane v súlade s hodnotami EÚ.



S cieľom zabezpečiť, aby svoje hlasovacie právo mohli uplatňovať všetci občania EÚ, by členské štáty mali zaviesť opatrenia zamerané na ľahší prístup osôb so zdravotným postihnutím k informáciám a do volebných miestností. Poslanci chcú podporovať aj angažovanosť európskych občanov zo špecifických kategórií, ako sú občania žijúci v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, ako aj tí bez domova.



Cieľom ďalších odporúčaní EP je chrániť eurovoľby pred zahraničným a vnútorným zasahovaním prostredníctvom spoľahlivejších záruk a opatrení proti dezinformáciám.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)