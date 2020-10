Europoslanci navrhli reguláciu umelej inteligencie v prospech ľudí

Brusel 21. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok predložili návrh na reguláciu umelej inteligencie (UI) v EÚ, ktorého cieľom je podporiť inovácie, etické normy a dôveru v technológie budúcej generácie.



Európsky parlament v správe pre médiá zdôraznil, že je jednou z prvých inštitúcií, ktorá predkladá odporúčania týkajúce sa pravidiel v oblasti umelej inteligencie. Budúca európska legislatíva by mala upravovať otázky spojené s etikou, zodpovednosťou za škodu či právami duševného vlastníctva. Vďaka týmto odporúčaniam sa EÚ môže stať globálnym lídrom v oblasti rozvoja UI.



Európska komisia chce príslušný legislatívny návrh predložiť začiatkom budúceho roka.



Poslanci v legislatívnom uznesení vyzvali Európsku komisiu, aby predložila novú právnu úpravu, ktorá by mala stanovovať etické zásady a právne záväzky týkajúce sa vývoja, nasadzovania a využívania umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v EÚ vrátane softvéru, algoritmov a dát.



Budúca legislatíva má byť podľa odporúčaní EP založená na niekoľkých hlavných princípoch, medzi ktoré patrí: vývoj UI sústredenej na človeka a vyrobenej človekom; bezpečnosť, transparentnosť a zodpovednosť; ochrana pred zaujatosťou a diskrimináciou; právo na nápravu; sociálna a environmentálna zodpovednosť a rešpektovanie ochrany súkromia a osobných údajov.



Podľa poslancov by rizikové technológie založené na UI, napríklad zariadenia so schopnosťou samoučenia, mali byť navrhované tak, aby na nich mohol stále dohliadať človek. V prípade použitia funkcie, ktorá by mohla mať za následok závažné porušenie etických zásad a spôsobiť nebezpečenstvo, by sa mala funkcia samoučenia deaktivovať a kontrolu nad zariadením by mal v plnej miere prevziať opäť človek.



Druhé legislatívne uznesenie EP vyzýva eurokomisiu na prijatie právneho rámca upravujúceho zodpovednosť, ktorý by bol orientovaný na budúcnosť. Nové pravidlá by mali zaistiť, že zodpovednosť za škody spôsobené vysoko rizikovou umelou inteligenciou budú niesť jej operátori. Jasný právny rámec by podnikom poskytol právnu istotu, čím by stimuloval rozvoj inovácií. Zároveň by mal chrániť občanov a posilňovať ich dôveru v technológie na báze umelej inteligencie.



Nové pravidlá by sa mali uplatňovať na fyzickú alebo virtuálnu aktivitu, pri ktorej sa využíva umelá inteligencia a ktorá má nepriaznivý vplyv na život a zdravie, poškodzuje fyzickú integritu a majetok alebo spôsobuje výraznú nemateriálnu ujmu, ak sa premietne do preukázateľnej hospodárskej straty.



V ďalšom uznesení EP sa zasa jasne uvádza, že postavenie EÚ ako globálneho lídra v oblasti umelej inteligencie musí byť spojené s ochranou vývojárov v oblasti inovácií. To si vyžaduje vytvorenie efektívneho systému ochrany práv duševného vlastníctva a ochranu patentového systému EÚ. Podľa EP by však tým nemali byť ohrozené záujmy ľudských tvorcov ani etické zásady Európskej únie.



Europoslanci upozornili, že je dôležité rozlišovať medzi výtvormi človeka, ktoré vznikli za pomoci UI, a výtvormi samotnej umelej inteligencie. Naznačili, že umelá inteligencia by nemala mať právnu subjektivitu, čiže práva duševného vlastníctva by sa mali poskytovať iba ľuďom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)