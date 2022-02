Europoslanci navrhli riešiť problém udeľovania tzv. zlatých pasov

Brusel/Štrasburg 15. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) schválili v utorok v Štrasburgu návrh legislatívnej iniciatívy, ktorá stanovuje súbor opatrení na riešenie problémov spojených s "občianstvom a pobytom na základe investičných programov".



Za zákaz tzv. zlatých pasov sa vyslovilo 61 členov výboru, traja boli proti a piati sa zdržali hlasovania.



Europoslanci zdôraznili, že programy občianstva prostredníctvom investícií (CBI), v rámci ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín získať štátne práva výmenou za investície v niektorej členskej krajine EÚ, sú "nevhodné z etického, právneho a ekonomického hľadiska a predstavujú niekoľko vážnych bezpečnostných rizík". Podľa ich názoru "zlaté pasy" podkopávajú podstatu občianstva EÚ a mali by sa postupne zrušiť.



V texte sa požaduje, aby sa z uskutočnených investícií vyberalo "zmysluplné percento", ktoré by pokračovalo, kým sa programy CBI postupne zrušia. Poslanci zároveň odsúdili nedostatok komplexných postupov preverovania žiadateľov o zlaté pasy a skutočnosť, že súčasný systém umožňuje postupné podávanie žiadostí v rôznych členských štátoch, pričom sa spolieha na kontroly vykonávané neštátnymi subjektmi.



Návrh správy výboru LIBE požaduje spoločné pravidlá EÚ na harmonizáciu noriem a posilnenie boja proti praniu špinavých peňazí, korupcii a daňovým únikom. Poslanci žiadajú prísne previerky "investujúcich žiadateľov o občianstvo", vrátane ich rodinných príslušníkov a zdrojov financovania, zároveň chcú povinné previerky cez systémy EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a aj previerky v tretích krajinách, odkiaľ žiadatelia pochádzajú. Okrem toho by členské štáty EÚ mali mať oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa žiadateľov o zlaté pasy, požiadavky na minimálny fyzický pobyt na ich území a mali by vysvetliť prínos pre ekonomiku, kvalitu a celkovo pridanú hodnotu investícií, ktoré sú odmenené občianstvom.



Poslanci navrhujú tiež systém oznamovania a konzultácií, ktorý by ostatným členským štátom EÚ umožnil vzniesť námietky proti udeleniu zlatých pasov osobám, ktoré napríklad v inom členskom štáte boli zapojené do rôznych nelegálnych aktivít.



Správa výboru LIBE zdôrazňuje, že sprostredkovatelia pre investičné programy výmenou za občianstvo nie sú transparentní a ani nie sú braní na zodpovednosť. Poslanci požadujú zákaz ich účasti na takýchto programoch a chcú zastaviť aj marketingové praktiky, ktoré využívajú symboly EÚ alebo poukazujú na výhody občianstva Únie.



Text žiada Európsku komisiu, aby vyvinula tlak na tretie krajiny, ktoré využívajú bezvízový styk s EÚ, aby zrušili svoje programy občianstva podľa investícií.





