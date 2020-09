Europoslanci neuznávajú výsledky volieb v Bielorusku

Brusel 17. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal vo štvrtok uznesenie o situácii v Bielorusku, v ktorom neuznáva výsledky bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta a odsudzuje bieloruské orgány za násilné potlačenie pokojných protestov.



Za prijatie uznesenia hlasovalo 574 poslancov, 37 bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania.



Po 5. novembri, keď úradujúcemu bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vyprší funkčné obdobie, ho poslanci EP už nebudú uznávať ako prezidenta tejto krajiny.



Poslanci vítajú nedávno zriadenú bieloruskú Koordinačnú radu ako "dočasné zastúpenie ľudí požadujúcich demokratické zmeny" v Bielorusku, ktoré je otvorené viesť dialóg so všetkými zainteresovanými stranami. EP taktiež žiada okamžité prepustenie zatknutých členov Koordinačnej rady a všetkých svojvoľne zadržaných z politických dôvodov.



Europoslanci podporujú sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za volebné podvody v Bielorusku - vrátane Alexandra Lukašenka - a odsudzujú hybridné zasahovanie Ruskej federácie do bieloruských vnútorných záležitostí.



EP okrem toho požaduje preskúmanie možnosti zahrnutia ruských občanov priamo zapojených do podpory Lukašenkovho režimu na sankčné zoznamy.



Poslanci v uznesení vyjadrujú uznanie bieloruským ženám na čele so Sviatlanou Cichanovskou, Veranikou Capkalovou a Maryjou Kalesnikavovou a ich podporovateľom za ich odvahu pri vyjadrovaní a zastupovaní legitímnych požiadaviek bieloruského ľudu, pričom konštatujú, že mnoho Bielorusov považuje za víťaza prezidentských volieb práve Cichanovskú.