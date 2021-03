Europoslanci: Nová legislatíva EÚ prinúti firmy správať sa ekologicky

Brusel 9. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v pondelok debatovali o iniciatíve, aby Európska komisia prijala legislatívu v podobe záväzných štandardov zodpovedného správania sa podnikov v oblasti ochrany ľudských práv a životného prostredia.



Návrh legislatívneho uznesenia podporujú aj slovenskí europoslanci, ktorí súhlasia s tým, že spoločnosti by sa mali zodpovedať za nepriaznivý vplyv ich aktivít na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí verejných.



Europoslanec Martin Hojsík (PS) uviedol, že ešte v čase, keď pracoval pre Greenpeace upozorňoval na to, že nadnárodné firmy, ktoré vyrábajú textil v Číne alebo juhovýchodnej Ázii, ničia životné prostredie a využívajú detskú, či dokonca otrockú prácu.



"Toto je problém, ktorý potrebujeme riešiť, aby sme nemali na trhu výrobky, pri ktorých bola detská práca a ničenie prírody. Nemôžeme diktovať iným krajinám zákony, ale EÚ ako obchodná veľmoc môže povedať, že na svojom trhu nechce výrobky, ktoré tieto veci spôsobujú," povedal. Spresnil, že veľké firmy, ktoré tvoria kostru svetového obchodu, si samé vyberajú partnerov a budú si musieť nájsť dodávateľov, ktorých praktiky nie sú v rozpore s hodnotami EÚ.



Podľa jeho slov už samotná informácia, že nejaká firma takéto praktiky toleruje, povedie k tlaku médií a škandálu. Je však na eurokomisii, aby našla sankčný mechanizmus pre firmy, ktoré sa nebudú riadiť novými pravidlami. "Pomôže to tiež zmeniť situáciu mimo Európy. Rovnako ako sme kedysi zakázali firmám korumpovať úradníkov v zahraničí. Aj toto je oblasť, ktorá nepatrí do slušnej obchodnej kultúry," vysvetlil.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že EÚ je lídrom v oblasti presadzovania environmentálnych štandardov a pri ochrane ľudských práv. "Nová legislatíva je o tom, aby korporácie tento aspekt zohľadňovali. Bez ohľadu na to, kde vyrábajú svoje výrobky a ponúkajú svoje služby musia dodržiavať štandardy pri ochrane ľudských práv a životného prostredia. Nechceme zvyšovať administratívu a ohrozovať zamestnanosť, ale pri tvorbe hodnôt musíme vždy brať ohľad na životné prostredie," odkázal.



Upozornil, že v niektorých štátoch ide o dodávateľov, ktorí využívajú detskú prácu, ďalší zas vypúšťajú odpad z výroby do prírody. "Chceme prinútiť firmy, aby sa správali ekologickejšie všade na svete. Aj tam, kde národná legislatíva nie je taká prísna," uviedol. Spresnil, že sankčný mechanizmus pre "neposlušné" firmy by mala predložiť eurokomisia, svoje slovo v rámci schvaľovacieho procesu však budú mať aj členské krajiny EÚ. Európska komisia chce nový legislatívny návrh predložiť v prvej polovici tohto roka.