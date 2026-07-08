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Europoslanci ocenili reformy Ukrajiny a Moldavska, kritizujú Srbsko
Europoslanci kritizovali úzke vzťahy Srbska s Ruskom a rastúcou bezpečnostnou spoluprácou s Čínou.
Autor TASR
Štrasburg 8. júla (TASR) – Europoslanci v stredu v Štrasburgu ocenili pokrok Ukrajiny a Moldavska v reformách napriek hrozbám Ruska a vyzvali na urýchlenie ich prístupových rokovaní do Európskej únie (EÚ). Zároveň Kyjev skritizovali za premenovanie vojenskej jednotky po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktoré podľa nich poškodzuje vzťahy s Poľskom. V prípade Srbska upozornili na stagnáciu reforiem, zhoršovanie stavu demokracie a pretrvávajúce neplnenie kľúčových podmienok pre vstup do EÚ. Za prístup k Belehradu skritizovali Európsku komisiu (EK), píše TASR.
Európsky parlament (EP) v správe o Ukrajine privítal júnové otvorenie prvého základného bloku v prístupových rokovaniach a vyjadril nádej, že čoskoro budú nasledovať ďalšie. Ocenil pokrok Kyjeva pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a zdôraznili potrebu pokračovať v kľúčových reformách právneho štátu.
Europoslanci odmietli tlak na usporiadanie volieb počas ruskej invázie a zdôraznili, že po skončení stanného práva musí byť dostatok času na vytvorenie podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby.
„Pokiaľ ide o premenovanie vojenskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), poslanci EP vyjadrujú poľutovanie nad týmto krokom, ktorý nezohľadnil historickú citlivosť a zármutok Poľska a domnievajú sa, že toto rozhodnutie oslabuje susedské vzťahy,“ uviedol EP. Správu prijal 460 hlasmi za, 136 proti a 59 europoslancov sa zdržalo hlasovania. Poslanci EP vyzvali na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami.
V správe o Moldavsku europoslanci ocenili pokračujúci pokrok na ceste do EÚ napriek pretrvávajúcemu tlaku a zasahovaniu Ruska. Privítali otvorenie prvého rokovacieho bloku a vyzvali členské štáty EÚ, aby bezodkladne otvorili aj ďalšie rokovacie kapitoly.
EP vyzdvihol pokrok Moldavska v reforme justície a boji proti korupcii, upozornil na potrebu ďalej obmedzovať vplyv oligarchov na politický, hospodársky a mediálny život krajiny.
„Začiatok formálnych prístupových rokovaní EÚ s Moldavskom signalizuje, že EÚ uznáva a oceňuje konkrétne úspechy krajiny. Moldavsko napriek náročným okolnostiam dosiahlo solídny pokrok. Dosiahnutie ambiciózneho cieľa uzavrieť prístupové rokovania do roku 2028 bude znamenať ďalšie urýchlenie tejto dynamiky reforiem,“ vyhlásil spravodajca Sven Mikser (S&D, Estónsko). Za správu hlasovalo 505 poslancov, 115 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania.
V hodnotení Srbska europoslanci upozornili, že napriek deklarovanému cieľu vstúpiť do EÚ vláda v Belehrade neuplatňuje reformy v potrebnom rozsahu. Zdôraznili, že ďalší pokrok v prístupových rokovaniach musí byť podmienený merateľnými výsledkami v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, nezávislosti súdnictva, slobody médií či fungovania demokratických inštitúcií.
„Poslanci sú znepokojení zmierlivým prístupom EK k Srbsku a chcú, aby Komisia zohľadnila akýkoľvek výrazný pokles tempa a intenzity reforiem v Srbsku vo finančnej podpore, ktorú EÚ poskytuje v rámci svojich nástrojov predvstupového financovania,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení EP.
Europoslanci kritizovali úzke vzťahy Srbska s Ruskom a rastúcou bezpečnostnou spoluprácou s Čínou. Pripomenuli prehlbovanie politickej krízy a masové protesty verejnosti a vyzvali na usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb. Správu o Srbsku prijali 468 hlasmi za, 116 proti a 79 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Európsky parlament (EP) v správe o Ukrajine privítal júnové otvorenie prvého základného bloku v prístupových rokovaniach a vyjadril nádej, že čoskoro budú nasledovať ďalšie. Ocenil pokrok Kyjeva pri reforme súdnictva a v boji proti korupcii a zdôraznili potrebu pokračovať v kľúčových reformách právneho štátu.
Europoslanci odmietli tlak na usporiadanie volieb počas ruskej invázie a zdôraznili, že po skončení stanného práva musí byť dostatok času na vytvorenie podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby.
„Pokiaľ ide o premenovanie vojenskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), poslanci EP vyjadrujú poľutovanie nad týmto krokom, ktorý nezohľadnil historickú citlivosť a zármutok Poľska a domnievajú sa, že toto rozhodnutie oslabuje susedské vzťahy,“ uviedol EP. Správu prijal 460 hlasmi za, 136 proti a 59 europoslancov sa zdržalo hlasovania. Poslanci EP vyzvali na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami.
V správe o Moldavsku europoslanci ocenili pokračujúci pokrok na ceste do EÚ napriek pretrvávajúcemu tlaku a zasahovaniu Ruska. Privítali otvorenie prvého rokovacieho bloku a vyzvali členské štáty EÚ, aby bezodkladne otvorili aj ďalšie rokovacie kapitoly.
EP vyzdvihol pokrok Moldavska v reforme justície a boji proti korupcii, upozornil na potrebu ďalej obmedzovať vplyv oligarchov na politický, hospodársky a mediálny život krajiny.
„Začiatok formálnych prístupových rokovaní EÚ s Moldavskom signalizuje, že EÚ uznáva a oceňuje konkrétne úspechy krajiny. Moldavsko napriek náročným okolnostiam dosiahlo solídny pokrok. Dosiahnutie ambiciózneho cieľa uzavrieť prístupové rokovania do roku 2028 bude znamenať ďalšie urýchlenie tejto dynamiky reforiem,“ vyhlásil spravodajca Sven Mikser (S&D, Estónsko). Za správu hlasovalo 505 poslancov, 115 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania.
V hodnotení Srbska europoslanci upozornili, že napriek deklarovanému cieľu vstúpiť do EÚ vláda v Belehrade neuplatňuje reformy v potrebnom rozsahu. Zdôraznili, že ďalší pokrok v prístupových rokovaniach musí byť podmienený merateľnými výsledkami v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, nezávislosti súdnictva, slobody médií či fungovania demokratických inštitúcií.
„Poslanci sú znepokojení zmierlivým prístupom EK k Srbsku a chcú, aby Komisia zohľadnila akýkoľvek výrazný pokles tempa a intenzity reforiem v Srbsku vo finančnej podpore, ktorú EÚ poskytuje v rámci svojich nástrojov predvstupového financovania,“ uvádza sa v tlačovom vyhlásení EP.
Europoslanci kritizovali úzke vzťahy Srbska s Ruskom a rastúcou bezpečnostnou spoluprácou s Čínou. Pripomenuli prehlbovanie politickej krízy a masové protesty verejnosti a vyzvali na usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb. Správu o Srbsku prijali 468 hlasmi za, 116 proti a 79 poslancov sa zdržalo hlasovania.