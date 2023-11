Výbor EÚ schválil nariadenie proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

Brusel 14. novembra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody v utorok prijal stanovisko k nariadeniu na predchádzanie a boj proti sexuálnemu obťažovaniu detí v online priestore. Pre TASR to potvrdila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko), ktorá je tieňovou spravodajkyňou politickej skupiny Obnovme Európu (RE) k nariadeniu.



Nové opatrenia podporilo 51 poslancov výboru, dvaja boli proti a jeden sa zdržal. Za spustenie medziinštitucionálnych rokovaní o tomto nariadení hlasovalo 48 z 54 členov výboru.



"Sociálne siete a platformy, napríklad Facebook alebo Pokec, budú nútené zlepšiť prevenciu sexuálneho zneužívania detí v online priestore. Nové nariadenie im prikazuje sprístupniť nahlasovanie zneužívania a pokračovať v detekciách súkromnej komunikácie v prípade podozrivého správania užívateľa," uviedla Nicholsonová.



Podľa nej návrh nariadenia presne definuje podmienky na odhaľovanie zneužívania v súkromnej online komunikácii. To vyvolalo vášnivé diskusie o rovnováhe medzi ochranou súkromia a rastúcim problémom sexuálneho zneužívania.



"Dôležité je, že sme našli kompromis. Zažívame epidémiu sexuálneho obťažovania detí. Predátori zistili, že je jednoduché donútiť deti im poslať svoje fotky a videá. Stal sa z toho lukratívny biznis. Mojim cieľom bolo cez prevenciu minimalizovať možnosti predátorov kontaktovať deti, rýchle a zrozumiteľné možnosti nahlásenia obťažovania, vzdelávacie kampane a zber dát," vysvetlila.



Spresnila, že v súčasnosti sa detekcia vykonáva na základe dobrovoľnej iniciatívy najväčších poskytovateľov (Facebook, Instagram alebo Whatsapp). Detekciu robia už viac ako 10 rokov a v Únii kvôli nej prijali výnimku na spracúvanie osobných údajov, ktorá vyprší v roku 2024. Nové nariadenie ju má nahradiť. Novinkou sú aj povinnosti pre poskytovateľov online hier a pornografického obsahu.



Počas posledných rokov počet hlásení stúpol o 6000 percent. V roku 2020 prijala organizácia National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) cez tri milióny hlásení z EÚ. Upozornenia na výskyt materiálu, ktorý zobrazuje zneužívanie detí, poskytovateľov zo súkromnej komunikácie, najmä Facebooku, tvoria väčšinu podnetov na začatie vyšetrovania obťažovania detí, v niektorých členských štátoch až 80 percent.



"Napriek mojim obavám sa obmedzila veľmi spoľahlivá technológia automatického rozoznávania už známeho materiálu, ktorá prechádza prísnou kontrolou a nerozoznáva obsah komunikácie, iba porovnáva poslané obrázky s databázou detskej pornografie," upozornila poslankyňa.



Z pozície výboru bol vymazaný aj tzv. "grooming", technika, ktorou predátori lákajú svoje obete na stretnutia. Jeho detekcia nebola dostatočne spoľahlivá.



Nicholsonová uviedla, že túto tému chce otvoriť aj na národnej úrovni, lebo väčšina rodičov netuší, že Slovensko má diery v legislatíve a horúca linka na nahlasovanie obsahov sexuálneho zneužívania detí vznikla len nedávno.



"Nová vláda si o tejto téme dala do programového vyhlásenia jednu vetu a preto sa chcem obrátiť na príslušných ministrov. Na ochrane detí sa musíme zhodnúť," odkázala Nicholsonová.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)