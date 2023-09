Europoslanci podporili obranný priemysel cez spoločné obstarávanie

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok podporili posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní (EDIRPA). Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na tlačovú správu europarlamentu.



Nariadením, na ktorom sa EP dohodol s členskými krajinami, sa vytvára krátkodobý nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania, platný do 31. decembra 2025. Členským štátom pomôže naplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby v oblasti obrany, a to na báze dobrovoľnosti a spolupráce.



Za uvedený právny predpis zahlasovalo 530 poslancov, 66 hlasovalo proti a 32 sa hlasovania zdržalo.



Nový nástroj sa bude financovať z rozpočtu vo výške 300 miliónov eur. Spoločné nákupy budú musieť zahŕňať najmenej tri členské štáty a mali by byť otvorené účasti členom Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú tiež členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).



Dodávatelia a subdodávatelia musia mať sídlo v EÚ alebo v pridruženej krajine a nesmú podliehať kontrole nepridruženej tretej krajiny alebo subjektu. Náklady na komponenty s pôvodom v EÚ alebo pridružených krajinách nesmú byť nižšie ako 65 percent odhadovanej hodnoty konečného výrobku.



Finančný príspevok EÚ na každé opatrenie bude štandardne obmedzený na 15 percent odhadovanej hodnoty spoločnej verejnej zákazky na konzorcium, v stanovených výnimočných prípadoch môže stúpnuť až na 20 percent.



Schválené nariadenie musia ešte formálne schváliť ministri členských krajín (Rada EÚ).



Europarlament pripomenul, že ruská agresia voči Ukrajine zdôraznila potrebu prispôsobiť európsku obrannú priemyselnú a technologickú základňu (EDTIB) štrukturálnym zmenám, ktoré zahŕňajú aj posilnenie spolupráce členskými štátmi pri verejnom obstarávaní v oblasti obrany.



