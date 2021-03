Europoslanci odobrili program EU4Health v hodnote 5,1 miliárd eur

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválil program EU4Health so sedemročným rozpočtom vo výške 5,1 miliárd eur. Program z dielne Európskej komisie by mal systémom zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ pomôcť pripraviť sa na budúce zdravotné hrozby a pandémie.



Za predbežnú dohodu europoslancov s členskými štátmi, ktorá upravuje fungovanie nového programu, zahlasovalo 631 zákonodarcov, 32 bolo proti a 34 sa zdržalo hlasovania.



Program EU4Health by sa mal zamerať na oblasti, v ktorých dokáže Únia priniesť jasnú pridanú hodnotu, a doplniť tým opatrenia členských štátov. Medzi jeho hlavné ciele patrí posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti tým, že podporí členské krajiny pri vzájomnej koordinácii a výmene informácií, ako aj zlepšenie dostupnosti cenovo prijateľnejších liekov a zdravotníckych pomôcok.



Európska únia by vďaka tomuto programu mala byť schopná nielen čeliť budúcim epidémiám, ale mala by si vedieť lepšie poradiť s dlhodobými problémami, ako je starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia.



Program tiež podporí opatrenia súvisiace s elektronickým zdravotníctvom. Presadzovať bude aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, zlepšenie duševného zdravia a zrýchlenie boja proti rakovine.



Komisia privítala výsledok hlasovania EP a zdôraznila, že program EU4Health významnou mierou prispeje k oživeniu Európy po pandémii ochorenia COVID-19.



Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová odkázala, že tento program je spoločnou odpoveďou na medzery odhalené pandémiou koronavírusu a na urgentnú potrebu modernizácie zdravotných systémov v EÚ.



Program ešte musí byť odobrený aj Radou EÚ (členské krajiny) predtým, ako vstúpi do platnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)