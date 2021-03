Europoslanci odobrili zrýchlený postup schvaľovania COVID pasov

Brusel 25. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtok v Bruseli dohodli na urýchlení legislatívneho schvaľovania digitálneho zeleného preukazu, takzvaného COVID pasu, ktorý by najneskôr koncom júna mal zaistiť bezpečný a voľný pohyb po krajinách EÚ počas pandémie koronavírusu.



Za využitie postupu pre naliehavé prípady hlasovalo 468 europoslancov, 203 boli proti a 16 sa zdržalo hlasovania. Poslanci tak aplikovali článok 163 rokovacieho poriadku EP, ktorý umožňuje rýchlejšiu parlamentnú kontrolu návrhov z dielne Európskej komisie (EK).



Počas stredajšej plenárnej rozpravy na tému COVID pasov, ktorá predchádzala štvrtkovému hlasovaniu, väčšina poslancov podporila rýchle zavedenie tohto typu digitálneho preukazu. Podľa návrhu EK zo 17. marca by preukaz, ktorý môže byť v digitálnej aj papierovej podobe, mal zahŕňať informácie o tom, že bol jeho nositeľ zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu na COVID-19 alebo potvrdenie o zotavení sa z choroby.



Európski zákonodarcovia počas rozpravy zdôraznili aj potrebu silnej ochrany osobných a lekárskych údajov a najmä to, že osoby, ktoré neboli zaočkované, nesmú byť vystavené diskriminácii.



Európsky parlament prijme svoj mandát na rokovania s Radou EÚ (členské krajiny), ktorý môže obsahovať niektoré pozmeňujúce a doplňujúce pripomienky k návrhu EK, na aprílovom plenárnom zasadnutí (26.-29.4.). Výsledok rokovaní medzi inštitúciami EÚ bude musieť v priebehu júna schváliť EP aj Rada EÚ.