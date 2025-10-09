< sekcia Zahraničie
Europoslanci odsúdili Rusko za nedávne incidenty v EÚ
Poslanci EP sa tiež vyslovili za posilnenie koordinácie medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a štruktúrami NATO.
Štrasburg 9. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu dôrazne odsúdili bezohľadné a eskalačné konanie Ruska, ktoré narúša vzdušný priestor Poľska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Rumunska ako členských krajín EÚ a NATO. Odsúdili aj podľa nich úmyselné vpády dronov zamerané na kritickú infraštruktúru v Dánsku, Švédsku a Nórsku. Rozsah sabotáže a hybridných aktivít Moskvy považujú za štátom podporovaný terorizmus, nie však ozbrojený útok. Uvádza sa to v uznesení, ktoré vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu prijali 469 hlasmi. Proti bolo 97 a 38 europoslancov sa hlasovania zdržalo, informuje TASR.
„Rusko nesie plnú a jednoznačnú zodpovednosť za konanie v poľskom, estónskom a rumunskom vzdušnom priestore,“ píše sa v uznesení. Všetky tieto incidenty vrátane tých v severských krajinách označuje za súčasť “systematickej vojenskej a hybridnej vojny a provokácií Ruska voči EÚ” a jej členským štátom.
Europoslanci vyjadrili podporu akejkoľvek iniciatíve, ktorá umožňuje EÚ a jej členom prijať „koordinované, jednotné a primerané opatrenia... vrátane zostrelenia leteckých hrozieb“. V tejto súvislosti privítali plán vytvoriť múr proti dronom na východnom krídle EÚ, ako aj iniciatívu týkajúcu sa mechanizmu obrany East Flank Watch. Apelujú aj na zabezpečenie komplexného pokrytia všetkých členských krajín, ktoré čelia priamym bezpečnostným výzvam pozdĺž južného krídla EÚ.
Uznesenie vyzýva Brusel, aby zvýšil účinnosť a vplyv sankcií na Rusko a aby odhodlane signalizoval, že každá krajina, ktorá sa pokúsiť narušiť suverenitu členského štátu EÚ, bude okamžite vystavená odvetným opatreniam.
Tie by sa mali podľa uznesenia rozšíriť na všetky štáty, ktoré umožňujú ruské vojenské úsilie na Ukrajine, ako sú Bielorusko, Irán a Severná Kórea. Poslanci sa vyslovili aj za uvalenie sankcií na čínske subjekty dodávajúce tovar s dvojakým použitím a tovar, ktorý je nevyhnutný na výboru dronov a rakiet.
Poslanci EP sa tiež vyslovili za posilnenie koordinácie medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ a štruktúrami NATO. Podľa nich je naliehavo potrebné prejsť k skutočnej Európskej obrannej únii, ktorá bude ďalej stavať na existujúcich rámcoch ako je Biela kniha o budúcnosti európskej obrany a pripravenosti do roku 2030.
