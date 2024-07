Europoslanci opäť zvolili Metsolovú za predsedníčku EP

Štrasburg 16. júla (TASR) – Európsky parlament (EP) si zvolil v utorok v Štrasburgu za svoju predsedníčku maltskú europoslankyňu Robertu Metsolovú z Európskej ľudovej strany (EPP), informuje spravodajca TASR.



Metsolová získala 562 hlasov, čím dosiahla potrebnú absolútnu väčšinu platných hlasov. Jej jedinou vyzývateľkou bola španielska europoslankyňa Irene Monterová za frakciu Ľavica. Tá získala od poslancov 61 hlasov. Na zvolenie bolo potrebných 312 hlasov.



Metsolová europoslancom poďakovala za ich hlasy. "S veľkou pokorou a cťou prijímam túto pozíciu. Bude to parlament pre každého," uviedla v úvode svojho prejavu. Viackrát spomenula, že Európa by mala byť pre všetkých.



Metsolová pôsobila vo funkcii predsedníčky EP aj od začiatku roka 2022, do tejto funkcie ju zvolili po smrti vtedajšieho predsedu Davida Sassoliho. Vo veku 43 rokov sa vtedy stala najmladšou predsedníčkou EP a len treťou ženou, ktorá stojí na jeho čele.



Maltská politička sa prvýkrát dostala ako poslankyňa do europarlamentu v roku 2013. Kandidátka najväčšej politickej frakcie v europarlamente bola považovaná za favoritku volieb predsedu EP. Bude súčasťou predsedníctva EP, ktoré tvoria aj 14 podpredsedovia a piati kvestori, ktorých voľba bude nasledovať ešte počas utorka a stredy.



Metsolová získala v júnových eurovoľbách na Malte až 80 percent hlasov svojej strany a tretinu všetkých odovzdaných hlasov, čím sa zapísala do histórie maltských volieb. Celkovo získala až 87.473 prednostných hlasov.



Pred zvolením do EP pôsobila Metsolová ako právnička špecializujúca sa na európske právo. Pracovala ako atašé pre právnu a justičnú spoluprácu a vedúca oddelenia pre spravodlivosť a vnútorné veci pri Stálom zastúpení Malty pri Európskej únii a ako právna poradkyňa v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS).



Predseda EP sa volí na dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia, to znamená na polovicu volebného obdobia europarlamentu. Podľa informácií na stránkach EP reprezentuje europarlament navonok a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ.



Dohliada taktiež na prácu Parlamentu a jeho orgánov, ako aj na rozpravy v pléne a dodržiavanie rokovacieho poriadku. Pri otvorení každého zasadnutia Európskej rady vyjadruje predseda stanovisko a záujmy jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ týkajúce sa bodov v programe rokovania a ďalších tém. Po prijatí rozpočtu EÚ v Parlamente ho predseda podpisuje, čím sa rozpočet stáva platným. Tiež podpisuje všetky legislatívne akty prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu, približuje úlohy predsedu oficiálna stránka EP.