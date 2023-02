Europoslanci podporili vojenskú pomoc Ukrajine vrátane stíhačiek

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu sa vyslovili za to, aby sa seriózne zvážilo dodávanie stíhačiek, vrtuľníkov, vhodných raketových systémov a výrazne vyššieho objemu dodávok munície Ukrajine, ktorá sa už takmer rok bráni ruskej agresii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie prijaté pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie dôrazne odsúdilo útok Moskvy voči susednej Ukrajine. Zákonodarcovia v ňom opätovne potvrdili svoju neochvejnú solidaritu s obyvateľmi a predstaviteľmi Ukrajiny. Za uznesenie hlasovalo 444 poslancov, 26 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci v prijatom vyhlásení potvrdili aj svoju podporu poskytovaniu vojenskej pomoci Ukrajine a to tak dlho, ako to bude potrebné. Vyzvali tiež, aby sa seriózne zvážili dodávky západných bojových lietadiel a vrtuľníkov a vhodných raketových systémov ukrajinskej strane a najmä vyššie dodávky munície, aby sa Ukrajina bola schopná brániť a obnoviť plnú kontrolu nad celým svojím medzinárodne uznaným územím.



Uznesenie vyzýva členské štáty EÚ, aby ešte do konca februára prijali desiaty sankčný balík proti Rusku a jeho spojencom a aby podstatne rozšírili rozsah reštrikcií. Podľa europoslancov by EÚ, jej členské štáty a ich spojenci mali zefektívniť už zavedené sankcie a podniknúť kroky, ktoré zabránia pokusom o ich obchádzanie.



Poslanci tiež žiadajú, aby sa dokončilo vytváranie právneho rámca, ktorý umožní skonfiškovať ruský majetok zmrazený v krajinách EÚ. Tieto aktíva by sa potom mali použiť na rekonštrukciu Ukrajiny a na odškodnenie obetí vojny. Zdôraznili tiež, že po skončení vojny by sa Rusko malo zaviazať k reparáciám, ktoré podstatne prispejú k obnove vojnou zničenej Ukrajiny.



Parlament v prijatom uznesení zdôraznil, že ruská agresia zásadne zmenila geopolitickú situáciu v Európe, čo si vyžaduje "odvážne a komplexné politické, bezpečnostné a finančné rozhodnutia EÚ".



V tejto súvislosti poslanci opätovne konštatovali, že podporujú rozhodnutie Európskej rady z júna 2022 udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ. Vyzvali tiež Ukrajinu, Európsku komisiu a Radu EÚ, aby sa usilovali o začatie prístupových rokovaní ešte v tomto roku, pričom zdôraznili, že samotný integračný proces je založený na zásluhách, pokiaľ ide o príslušné postupy a na plnení prísnych predvstupových kritérií.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)