EP podporil lepšiu pripravenosť Únie na cezhraničné zdravotné hrozby

Brusel/Štrasburg 15. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) je po stredajšom hlasovaní pripravený rokovať s členskými štátmi EÚ o posilnení celoúnijného právneho rámca o prevencii a kontrole chorôb a o spoločnom zvládaní cezhraničných zdravotných hrozieb.



Za legislatívny návrh na rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa vyslovilo 598 poslancov, 84 bolo proti a 13 sa zdržali hlasovania.



Poslanci v ňom požadujú, aby členské štáty vypracovali národné plány pripravenosti a reakcie a včas poskytovali porovnateľné a kvalitné údaje. Presadzujú tiež rozšírenie mandátu ECDC aj na závažné neprenosné choroby – napríklad kardiovaskulárne choroby, rakovinu, cukrovku či duševné choroby.



Nariadenie o prevencii, pripravenosti a reakcii na možné budúce krízy spôsobené závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia získalo podporu 594 poslancov, 85 zákonodarcov hlasovalo proti a 16 sa hlasovania zdržalo. Poslanci okrem iného presadzovali názor, aby sa postup spoločného nákupu zdravotníckych výrobkov stal v EÚ normou. Aj preto, že Únia je pri rokovaniach s priemyselnými odvetviami silnejšia, keď vystupuje jednotne v mene všetkých členských štátov.



Podľa europoslancov je poučenie z koronakrízy také, že EÚ musí ešte viac podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a najmä jej pohraničnými regiónmi. Text nariadenia prináša opatrenia, ktorých súčasťou by mali byť aj jasnejšie postupy a zvýšená transparentnosť týkajúca sa spoločných zmlúv EÚ v oblasti obstarávania a nákupu zdravotníckych produktov.



Spravodajkyňa pre túto oblasť, poľská poslankyňa Joanna Kopciňská, v tejto súvislosti uviedla, že ide o návrhy, ktoré by mali zlepšiť spoluprácu, výmenu informácií, odborných poznatkov a najlepších postupov medzi členskými štátmi, eurokomisiou, Výborom pre zdravotnú bezpečnosť a samotným ECDC. "To bude viesť k lepšej pripravenosti a koordinácii reakcií pri riešení zdravotných problémov. Dohodli sme sa tiež na tom, že investujeme viac úsilia do analýz a modelovania, aby sme tak členské štáty podporili pri zvládaní nákazy. Hoci na to budeme potrebovať zhromaždiť a spracovať väčšie množstvo epidemiologických údajov, kľúčové kompetencie členských štátov v oblasti ochrany zdravia ostanú zachované," opísala situáciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)