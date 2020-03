Europoslanci podporili opatrenia EÚ na boj proti koronavírusu

Brusel 26. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas štvrtkového mimoriadneho plenárneho zasadnutia vyjadrili podporu opatreniam EÚ na boj proti pandémii nového koronavírusu.



Predseda EP David Sassoli vyhlásil, že 687 europoslancov, ktorí boli osobne prítomní v pléne EP alebo sa zapojili do hlasovania na diaľku, sa vyslovilo za prijatie opatrení navrhnutých Európskou komisiou.



"Tento okamih je vážny. Nebudeme len stáť a pozerať sa. Sme pripravení spolupracovať a očakávame, že Európska rada bude konať s rovnakou zodpovednosťou," uviedol s odkazom na summit lídrov členských krajín EÚ, ktorý sa vo štvrtok vo večerných hodinách koná prostredníctvom videokonferencie.



Poslanci ešte pred hlasovaním vyzvali krajiny EÚ, aby v súčasnej krízovej situácii spolupracovali a udržiavali otvorené vnútorné hranice, a umožnili tak doručovanie lekárskeho zariadenia a nevyhnutných tovarov.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom vstupe zdôraznila potrebu spoločného postupu a zachovania jednotného trhu EÚ. Kriticky zhodnotila, že na začiatku zdravotnej krízy členské krajiny sa neriadili podľa hesla "všetci za jedného" a mnohí dbali na svoje národné záujmy. "Teraz sa však veci zlepšujú. Voľný pohyb tovaru a služieb je jediný spôsob, ako dostať zásoby tam, kde sú potrebné. Vytváranie bariér medzi nami nemá zmysel! Európski občania si budú pamätať na rozhodnutia a kroky, ktoré dnes prijímame," uviedla.



Predstavitelia politických frakcií, sa vyslovili za viac solidarity a ocenenia pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, za presmerovanie finančných zdrojov v prospech systémov zdravotnej starostlivosti a za zaistenie voľného toku zdravotníckeho vybavenia. Vyzvali na zachovanie politických systémov pod kontrolou národných parlamentov a za viac investícií do výskumu. V snahe zmierniť hospodárske a sociálne dôsledky krízy zaznel aj návrh na vytvorenie akéhosi "Marshallovho plánu", financovaného cez nový spoločným európsky nástroj na riešenie dlhov a cez európsky fond pre nezamestnanosť.



Europoslanci, ktorí vystúpili v rozprave, podporili kroky proti neobsadeným letom bez pasažierov a vyslovili sa za dobre organizované dodávateľské reťazce počas krízy. Objavila sa aj požiadavka rozšírenia finančnej pomoci EÚ aj na krajiny západného Balkánu a jej poskytnutie ľuďom, ktorí v dôsledky krízy prišli o svoje príjmy. Finančná pomoc ľuďom by mohla ísť aj cez národné centrálne banky, ktoré by mali občanom a spoločnostiam poskytovať úvery s nulovou úrokovou sadzbou. K ich návrhom patrí aj spoločná výroba zdravotníckych pomôcok v Európe.



Kritické hlasy vyjadrila protieurópsky zameraná frakcia Identita a demokracia (ID), ktorá kritizovala podľa nej nedostatočnú reakciu EÚ na súčasnú krízu. Európska komisia podľa nej ohrozila Európanov, lebo nebola schopná koordinovať opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)