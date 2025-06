Europoslanci odobrili predĺženie dohody o doprave medzi EÚ a Ukrajinou

Štrasburg 17. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu podporili aktualizáciu dohody o cestnej nákladnej doprave medzi Európskou úniou a Ukrajinou a zhodli sa na jej predĺžení do konca roka 2025 s cieľom uľahčiť pohyb tovaru do krajiny a z krajiny. TASR o tom píše na základe tlačovej správy EP.



Za návrh hlasovalo 488 europoslancov poslancov, 137 ich bolo proti a 34 sa zdržalo hlasovania. Dohoda bola pôvodne uzavretá v júni 2022 ako reakcia na vojenskú agresiu Ruska proti Ukrajine a jej dôsledky na ukrajinský dopravný sektor.



Dohoda podľa EP uľahčila prepravu životne dôležitého tovaru, ako sú palivo a humanitárna pomoc, na Ukrajinu a umožnila Kyjevu vývoz tovarov, ako sú obilie, ruda a oceľ, do EÚ a mimo nej. Jej platnosť mala vypršať v júni 2024, predbežne sa však naďalej uplatňovala. Po schválení Európskym parlamentom bude dohoda postúpená Rade EÚ na formálne prijatie.



S cieľom riešiť niekoľko problémov s implementáciou, aktualizovaná dohoda vyžaduje, aby vodiči mali pri sebe doklady povoľujúce medzinárodnú prepravu. Musia tiež mať na čelnom skle nálepku, ktorá preukazuje, že ich cestná dopravná činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti dohody.



Ochranná doložka umožňuje pozastavenie dohody v určitej geografickej oblasti v prípade závažného narušenia miestneho trhu cestnej dopravy, pripomína EP vo vyhlásení.