Europoslanci podporili vytvorenie nástroja na ochranu právneho štátu

Brusel 7. októbra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu v stredu popoludní veľkou väčšinou hlasov podporili návrh legislatívneho uznesenia o vytvorení nástroja na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv. Návrh vypracoval slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu.



Ide o legislatívnu iniciatívu zameranú na potláčanie autokratických a slobodu obmedzujúcich tendencií, korupcie, dezinformácií a snáh o ovládnutie štátov v EÚ. Návrh počíta s vytvorením nového ročného monitorovacieho cyklu, ktorého súčasťou by mali byť preventívne a korekčné opatrenia od odporúčania pre jednotlivé krajiny až po podmienenosť čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu



Šimečka v tejto súvislosti upozornil, že Únia stojí na rázcestí keď sú v nej štáty, ktoré už nie sú demokraciami, čo podľa neho platí najmä pre Maďarsko. „Ale je viacero krajín, kde je ohrozený právny štát a kde sú obrovské demonštrácie proti korupcii. EÚ sa musí rozhodnúť či chce byť do budúcna tým istým demokratickým klubom, do ktorého vstupovalo aj Slovensko," uviedol poslanec.



Podľa jeho slov musí mať EÚ nástroje, ako brániť základné hodnoty a práva svojich občanov vrátane nezávislosti súdnictva, slobody médií a ľudských práv.



Návrh nového monitorovacieho mechanizmu na ochranu právneho štátu bol podľa Šimečku pozitívne prijatý v europarlamente aj v eurokomisii. V utorok o tejto téme rokoval aj s nemeckým ministrom pre záležitosti EÚ Michaelom Rothom. „Cítim silnú podporu pre to, aby EÚ naozaj mala efektívny mechanizmus na ochranu týchto hodnôt," uviedol poslanec.



Zároveň zdôraznil, že on aj ďalší europoslanci urobia všetko preto, aby v konečnom návrhu o výške sedemročného rozpočtu EÚ bola zakotvená podmienenosť čerpanie fondov dodržiavaním zásad právneho štátu.



„Nemôžeme si dovoliť situáciu, keď napríklad režim Viktora Orbána v podstate žije z eurofondov, ktoré prideľuje svojim oligarchom a zároveň ten istý režim podkopáva EÚ, destabilizuje celý kontinent svojim správaním a demontuje právny štát a to za peniaze všetkých európskych daňových poplatníkov. To je neudržateľné," vyhlásil Šimečka.



Odmietol pritom kritiku, že europarlament svojím trvaním na prepojení zásad právneho štátu s eurorozpočtom ohrozuje spustenie budúceho viacročného finančného rámca a plánu obnovy po koronakríze.



Podľa neho je to v skutočnosti Viktor Orbán, ktorý priamo ohrozuje finančný balík v celkovej hodnote 1,7 bilióna eur. Maďarský premiér totiž hrozí, že neodsúhlasí dlhodobý rozpočet EÚ, ak v ňom bude zakotvená povinnosť dodržiavať princípy právneho štátu. Vyjednávači EP budú o tejto téme rokovať s Radou EÚ (členské krajiny) v najbližších týždňoch.