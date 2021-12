Europoslanci: Politici musia rešpektovať požiadavky CoFoE

Bratislava/Brusel 10. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať požiadavky, ktoré vzídu z CoFoE. Počas diskusie v TASR TV sa na tom zhodli slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík, Michal Šimečka a Michal Wiezik.



Michal Wiezik, ktorý oznámil prestup zo stredopravej frakcie európskych ľudovcov (EPP) do liberálnej Obnovme Európu (RE), si myslí, že CoFoE je pre europoslancov nástrojom, "ako nebyť odtrhnutý od reality".



Šimečka, člen liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), povedal, že podľa neho by sa Únia mala pýtať občanov na ich názor dlhodobo.



Vladimír Bilčík z frakcie európskych ľudovcov (EPP) počas diskusie pripomenul, že hlavným impulzom pre zorganizovanie Konferencie o budúcnosti Európy bol brexit. "Úlohou konferencie je povedať si, čo všetko treba v EÚ zlepšiť na to, aby sa (podobný) brexit neopakoval," doplnil.



Momentálne nikto nevie, v akej forme sa zmeny navrhované v rámci CoFoE uskutočnia. Či to budú len menšie úpravy vo fungovaní, alebo sa Únia odváži k naozaj radikálnej zmene. V rozhovore pre TASR TV to pripustil vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek. Najťažšou časťou konferencie bude podľa neho pretavenie konkrétnych podnetov od občanov do politických rozhodnutí.



Koniec roka 2021 znamená "výmenu stráží" z hľadiska dohľadu inštitúcií EÚ nad priebehom CoFoE. Slovinské predsedníctvo v Rade EÚ od 1. januára vystrieda francúzske a novým spolupredsedom Výkonnej rady konferencie bude francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti Clément Beaune.



Ten už môže stavať aj na výsledkoch národnej záverečnej správy, ktorá predstavuje vklad Francúzov do diskusií o budúcnosti Európy. Francúzska záverečná správa je súhrnom výsledkov 18 regionálnych konferencií a vyše 50.000 online návrhov zo strany mladých ľudí, bežných občanov či organizácií.