Europoslanci požadujú zákaz zlatých pasov

Štrasburg 9. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu navrhli spoločné pravidlá pre programy udeľovania občianstva výmenou za investície, čo by znamenalo ukončenie udeľovania tzv. "zlatých pasov", informuje spravodajca TASR.



Za túto legislatívnu iniciatívu sa na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu vyslovilo 595 poslancov, 12 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania. Europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby do roku 2024 predložila návrh zaoberajúci sa programami udeľovania občianstva a práva na pobyt osobám z krajín mimo EÚ výmenou za investície.



Záväzok eurokomisie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Kanady a USA obmedziť prístup majetných ruských občanov s väzbami na ruskú vládu k zlatým pasom bol predmetom rozpravy v pléne EP.



Poslanci zdôraznili, že programy udeľovania občianstva za investície, vďaka ktorým štátni príslušníci tretích krajín získavajú práva na občianstvo výmenou za peniaze, narúšajú podstatu občianstva EÚ. Takúto prax - uplatňovanú na Malte, v Bulharsku či na Cypre - označili za "parazitovanie", keďže členské štáty v rámci nej predávajú to, čo nikdy nemalo byť tovarom. Zákonodarcovia upozornili, že žiadosti tohto druhu sa schvaľujú aj vtedy, keď uchádzači nespĺňajú stanovené podmienky.



V porovnaní s programami udeľovania občianstva sú programy udeľovania práva na pobyt investorom spojené s menej závažnými rizikami. EP preto nežiada ich zrušenie, ale požaduje pravidlá EÚ zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, korupcii a daňovým únikom.



Tieto pravidlá by mali zahŕňať: prísne bezpečnostné previerky (vrátane previerok rodinných príslušníkov žiadateľov a zdrojov ich financovania); previerky cez databázy EÚ a postupy preverovania v tretích krajinách; oznamovacie povinnosti pre štáty EÚ vrátane konzultácií, aby ostatné členské štáty mali možnosť vznášať námietky; minimálne požiadavky týkajúce sa fyzického pobytu žiadateľov a ich aktívneho zapojenia do investície, jej kvality, pridanej hodnoty a prínosu pre hospodárstvo danej krajiny.



Parlament privítal záväzok členských štátov obmedziť predaj občianstva Rusom napojeným na Kremeľ a vyzval na okamžité ukončenie udeľovania zlatých pasov aj víz EÚ všetkým ruským žiadateľom.



Poslanci požiadali vlády štátov EÚ, aby opätovne posúdili všetky žiadosti ruských štátnych príslušníkov schválené v posledných niekoľkých rokoch a zaistili, aby občianstvo a právo na pobyt nebolo ponechané žiadnemu ruskému občanovi "s finančnými, obchodnými alebo inými väzbami na Putinov režim".



Eurokomisia by podľa poslancov mala urýchlene predložiť legislatívny návrh na úplný zákaz programov zlatých pasov pre ruských štátnych príslušníkov na sankčných zoznamoch EÚ.



Poslanci sa vyslovili proti možnosti podávať si niekoľko takýchto žiadostí po sebe v rôznych členských krajinách.



Parlament žiada, aby EÚ vyberala z uskutočnených investícií primeraný poplatok dovtedy, kým sa programy udeľovania občianstva nezrušia. Takisto vyzval eurokomisiu, aby vyvinula tlak na krajiny za hranicami Únie, ktoré využívajú výhody bezvízového styku s EÚ, aby zrušili svoje programy udeľovania občianstiev a zreformovali programy udeľovania pobytu za investície.



Holandská poslankyňa Sophia in ‘t Veldová, spravodajkyňa pre túto oblasť, upozornila, že programy "zlatých víz" dovoľujú nepozorovane vstúpiť do EÚ pochybným jednotlivcom, ktorí do nej nemôžu vojsť legálne. "Nadišiel čas tieto zadné vrátka uzavrieť, aby už ruskí oligarchovia a ďalší, ktorí prišli k špinavým peniazom, nemohli vstúpiť dovnútra (Únie)," vyhlásila.



EP upozornil, že v rokoch 2011 – 2019 využilo v EÚ programy udeľovania občianstva alebo práva na pobyt za investície najmenej 130.000 osôb, ktoré príslušným krajinám priniesli príjmy vo výške viac ako 21,8 miliardy eur. Programy udeľovania práva na pobyt investorom s rôznymi sumami a možnosťami investovania existujú v dvanástich členských štátoch EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)