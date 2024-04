Europoslanci prijali ciele emisií CO2 pre nákladné autá a autobusy

Brusel 10. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu prijal nové opatrenia, na ktorých sa už dohodol s členskými štátmi, na posilnenie cieľov zníženia emisií CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá.



Za nariadenie, ktoré sa týka emisií z nových nákladných vozidiel, autobusov a prívesov, zahlasovalo 341 poslancov, 268 bolo proti a 14 sa zdržalo hlasovania.



Emisie CO2 z veľkých nákladných vozidiel (vrátane profesionálnych vozidiel, ako sú smetiarske autá, sklápače alebo domiešavače betónu) a autobusov sa budú musieť znížiť o 45 % v rokoch 2030 - 2034, o 65 % v rokoch 2035 - 2039 a o 90 % od roku 2040.



Do roku 2030 budú musieť nové mestské autobusy znížiť svoje emisie o 90 % a do roku 2035 sa stanú vozidlami s nulovými emisiami. Od roku 2030 sú stanovené aj ciele zníženia emisií pre prívesy (7,5 %) a návesy (10 %).



Nový zákon vyžaduje, aby Európska komisia do roku 2027 vykonala podrobné preskúmanie účinnosti a vplyvu nových pravidiel. Toto preskúmanie bude musieť posúdiť, či sa majú pravidlá uplatňovať aj na malé nákladné autá, úlohu metodiky pri registrácii ťažkých úžitkových vozidiel výlučne na pohon z neutrálnych palív bez CO2, ako aj úlohu, ktorú by mohol mať korekčný faktor uhlíka pri prechode na ťažké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami.



Europarlament tvrdí, že prechod k nákladným vozidlám a autobusom s nulovými emisiami nie je len kľúčom k dosiahnutiu klimatických cieľov Európskej únie (EÚ), ale je aj kľúčovou hnacou silou čistejšieho ovzdušia v európskych mestách.



Túto dohodu ešte musia formálne schváliť ministri členských štátov, aby mohla nadobudnúť platnosť.



EP upozornil, že ťažké úžitkové vozidlá sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v Únii.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)