Europoslanci prijali Matičovu správu o sexuálnom zdraví žien

Brusel 24. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v štvrtkovom záverečnom hlasovaní prijali správu chorvátskeho europoslanca Pedraga Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví žien a dievčat. Kým politické frakcie liberálov, sociálnych demokratov a zelených hlasovali v prospech tejto správy, proti boli najmä konzervatívni europoslanci z Európskej ľudovej strany (EPP) a Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



Za Matičovu nelegislatívnu správu, podľa ktorej právo na sexuálne a reprodukčné zdravie je základným pilierom práv žien a rodovej rovnosti, a ktoré nemožno nijakým spôsobom oslabiť alebo zrušiť, hlasovalo 378 poslancov, 255 bolo proti a 42 sa zdržalo hlasovania.



Podľa informácii TASR europoslanci boli v posledných dňoch vystavení masívnej kampani v podobe elektronických správ zo strany poľskej konzervatívnej právnickej organizácie Ordo Iuris, ktorá sa ich snažila presvedčiť, aby Matičovu správu nepodporili.



Europoslanci sa v prijatom uznesení zhodli, že porušovanie práva na sexuálne a reprodukčné zdravie je formou násilia páchaného na ženách a dievčatách a bráni pokroku v dosahovaní rodovej rovnosti. Rezolúcia vyzýva členské krajiny EÚ, aby zabezpečili, že ženy budú mať zaručený kvalitný a komplexný prístup k týmto právam a aby odstránili všetky prekážky v tomto smere.



Uznesenie EP zdôrazňuje, že niektoré členské štáty majú stále veľmi reštriktívne zákony zakazujúce umelé prerušenie tehotenstva, ktoré nútia ženy, aby umelé prerušenie tehotenstva podstúpili nezákonne alebo aby tehotenstvo znášali proti svojej vôli, čo je porušením ich ľudských práv. Poslanci vyzvali členské štáty, aby zabezpečili univerzálny prístup k bezpečným interrupciám a zaručili ich legálnosť v ranom štádiu tehotenstva, a aj neskôr, ak je ohrozené zdravie matky.



Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty umožňujú lekárom a dokonca celým liečebným ústavom odmietnuť poskytovanie zdravotníckych služieb z dôvodu výhrady vo svedomí. To podľa prijatého uznesenia vedie k odmietnutiu súvisiacej lekárskej starostlivosti na základe náboženstva alebo svedomia a ohrozuje životy žien.



Podľa uznesenia by krajiny EÚ mali zabezpečiť širokú škálu vysoko kvalitných antikoncepčných metód, rodinné poradenstvo a informácie o antikoncepcii.



Europoslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby zabezpečili komplexnú sexuálnu výchovou pre deti na základných a stredných školách, čo môže významne prispieť k zníženiu sexuálneho násilia a obťažovania.



V neposlednom rade dokument EP, ktorý nemá žiadne právne záväzné účinky, poukazuje na negatívne účinky takzvanej dane z tampónov na rodovú rovnosť. Poslanci preto vyzvali členské štáty, aby využili flexibilitu zavedenú v smernici EÚ o DPH a na tieto základné základné výrobky uplatňovali výnimky alebo nulovú sadzbu DPH. Žiadajú tiež krajiny EÚ, aby bojovali proti tzv. menštruačnej chudobe bezplatným poskytovaním výrobkov súvisiacich so ženským cyklom pre všetkých, ktorí to potrebujú.