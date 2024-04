Schválili preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu definitívne schválili európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové pravidlá, za ktoré zahlasovalo 613 poslancov, sedem bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania, schválili aj členské štáty. Zavedú celoeurópsky preukaz zdravotného postihnutia, ktorý zabezpečí, že osoby so zdravotným postihnutím budú mať rovnaký prístup k preferenčným podmienkam, ako napríklad zľavnené alebo nulové vstupné či prednostný prístup na vyhradené parkovisko.



Obe karty umožnia svojim držiteľom, ako aj ich sprievodcom a asistenčným zvieratám prístup k takmer rovnakým podmienkam ako držiteľom národnej karty. Nové pravidlá sa budú vzťahovať len na krátkodobé pobyty s výnimkou držiteľov preukazu, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu kvôli programu mobility, ako napríklad Erasmus+.



Európsky preukaz zdravotného postihnutia sa bude vydávať a obnovovať bezplatne vo fyzickom formáte a ak to bude možné, aj v digitálnom formáte.



Európska parkovacia karta pre osoby so zdravotným postihnutím bude vydaná vo fyzickej podobe. Krajiny EÚ však boli vyzvané, aby vydávali kartu aj v digitálnom formáte.



Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ a Európska komisia zvyšovali povedomie občanov o preukazoch, a to aj vytvorením centrálnej európskej webovej stránky, ktorá bude prepojená s vnútroštátnymi webovými stránkami informujúcimi, ako získať, používať a obnoviť tieto preukazy a informácie o súvisiacich zvýhodnených podmienkach.



Spravodajkyňou EP pre túto oblasť bola slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá/RE), ktorá rokovala s eurokomisiou a Radou EÚ. Nicholsonová povedala, že EÚ sa musí zasadzovať za rovnaké práva pre všetky osoby so zdravotným postihnutím v rámci EÚ.



"Som hrdá na to, že preukazy budú pokrývať pobyty dlhšie ako tri mesiace, takže zdravotne postihnutí občania budú mať prístup k preukazom aj vtedy, keď študujú v zahraničí. Význam európskeho preukazu zdravotného postihnutia presahuje samotné uľahčenie cestovania - stelesňuje záväzok EÚ zabezpečiť voľný pohyb pre všetkých Európanov," vysvetlila poslankyňa.



Parlament schválil aj dočasnú dohodu medzi Parlamentom a Radou o rozšírení platnosti preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím a parkovacích preukazov EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ, vrátane žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti a ich osobných asistentov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.



Nové pravidlá ešte musia formálne prijať aj členské štáty (Rada EÚ) pred ich zverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)