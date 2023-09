Europoslanci: Prístupový proces Čiernej Hory do EÚ sa zastavil

Brusel 20. septembra (TASR) - Prístupový proces Čiernej Hory do EÚ sa zastavil, upozornil výbor pre zahraničné veci Európskeho parlamentu (EP) v správe prijatej v stredu v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci síce ocenili dlhodobý záväzok Čiernej Hory k integrácii do EÚ, ktorý má aj vysokú podporu verejnosti, podľa správy však neschopnosť dosiahnuť konsenzus v otázkach národného záujmu medzi tamojšími stranami spomalili pokrok v reformách súvisiacich s EÚ a uvrhli krajinu do inštitucionálnej krízy.



Za správu hlasovalo 51 poslancov výboru, traja boli proti a osem sa zdržalo. Odporúča sa v nej potreba dosiahnuť politickú stabilitu a výrazný pokrok najmä pri reforme justície a volebného systému a v boji proti organizovanému zločinu a korupcii.



Členovia výboru pre zahraničné veci privítali, že Čierna Hora dodržiava spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ vrátane sankcií po spustení ruskej agresie proti Ukrajine.



Poslanci EP zdôraznili, že sú vážne znepokojení zahraničným zasahovaním do vnútorných záležitostí, destabilizačnými snahami, hybridnými hrozbami a dezinformačnými kampaňami zahraničných aktérov z Ruska, Číny a Srbska.



Vzhľadom na predchádzajúcu zadlženosť Čiernej Hory voči Číne europoslanci vyzvali vládu, aby znížila hospodársku závislosť od Číny a využívala hospodársky a investičný plán pre západný Balkán a iniciatívu EÚ Global Gateway.



Vyzvali tiež Čiernu Horu, aby do konca roka 2023 uskutočnila odkladané sčítanie obyvateľstva a bytov bez politického zasahovania a sčítania uznaných národnostných menšín bez obáv, že ich predstavitelia budú zastrašovaní alebo trestne stíhaní.



"Správa poukazuje na veľké vnútropolitické nepokoje v Čiernej Hore a ďalší rok stagnácie na ceste krajiny k členstvu v EÚ. Poslanci EP očakávajú čo najskoršie vytvorenie proeurópskej vlády, ktorá bude jasne a jednoznačne podporovať európske politiky a hodnoty v súlade s očakávaniami výraznej väčšiny občanov krajiny," uviedol chorvátsky europoslanec Tonino Picula, spravodajca EP pre túto otázku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)