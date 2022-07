Europoslanci rokovali o zdanení neočakávaných ziskov energospoločností

Brusel/Štrasburg 6. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer v Štrasburgu diskutoval so zástupcami Európskej komisie a Rady EÚ (členské štáty) o možnosti zdaniť neočakávané zisky, ktoré v súčasnosti dosahujú energetické spoločnosti. Informuje spravodajca TASR.



Europoslanci pripomenuli, že ceny energií závratne rastú a domácnosti a podniky sú tak vystavené finančnému tlaku.



Poslanci EP preto diskutovali o najúčinnejšom spôsobe zavedenia dane z neočakávaného zisku pre energetické spoločnosti.



Český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek, v mene českého predsedníctva v Rade EÚ, pred europoslancami uviedol, že zdaňovanie je navrhované ako možná kompenzácia vysokých cien energie. "České predsedníctvo sa domnieva, že zdaňovanie takýchto ziskov je jedno z opatrení, ktoré by sme mohli zohľadniť v súčasnej kríze," uviedol.



Spresnil, že priame zdaňovanie je v kompetencii členských krajín, Niektoré aspekty spadajú pod celoeurópsky daňový rámec, ktorý obsahuje niekoľko ustanovení v súvislosti s reakciou na mimoriadne situácie. Európska rada tak dočasné zdaňovanie považuje za užitočný zdroj národného financovania.



"Som si vedomý, že Európsky parlament v uznesení s tým súhlasil a vyzval Európsku komisiu, aby koordinovala to, ako by mechanizmus pre zdaňovanie neočakávaných ziskov mohol vyzerať," uviedol. Členské štáty podľa neho koordinujú svoje úsilie, aby znížili dopady súčasnej krízy v energetike.



Podľa jeho slov to je dôležitá téma pre české predsedníctvo. Pripomenul, že napríklad Portugalsko a Španielsko neočakávane zisky energetických firiem už začali zdaňovať. "Uvidíme, či také zdaňovanie má efekt a či je užitočné. Možno sa aj ďalšie členské štáty vyberú touto cestou. České predsedníctvo to bude pozorne monitorovať, hovoriť s členskými krajinami či by bolo možné bojovať proti súčasnej kríze aj takýmto daňovým opatreniami," povedal Bek pred europoslancami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)