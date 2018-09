Europoslanci rušia prístupovú finančnú pomoc pre Turecko

Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet (BUDG) v utorok oznámil, že peniaze - pôvodne určené na podporu vstupu Turecka do EÚ - sa použijú na programy pomoci pre migrantov.

Brusel 25. septembra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) rozhodol o tom, že Turecko nedostane finančnú pomoc vo výške 70 miliónov eur, pretože Ankara nezaviedla požadované zmeny v oblastiach právneho štátu a ľudských práv, informovala agentúra AP.



Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet (BUDG) v utorok oznámil, že peniaze - pôvodne určené na podporu vstupu Turecka do EÚ - sa použijú na programy pomoci pre migrantov.



Finančné prostriedky boli vyčlenené minulý rok a Turecko ich malo dostať v prípade, ak uskutoční zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu situácie v oblasti právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače.



Výbor EP však teraz rozhodol, že Ankara by vyčlenené prostriedky dostať nemala. Urobil tak na základe záverov poslednej hodnotiacej správy EÚ, ktorej autori dospeli k záveru, že Turecko sa od Únie vzďaľuje.



Rozhodnutie výboru musí ešte na budúci týždeň schváliť plénum europarlamentu, čo by však mala byť zrejme už len formalita, píše agentúra AP.