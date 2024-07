Europoslanci sa dohodli na počte členov vo výboroch a podvýboroch

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu dohodli na počte členov v 20 parlamentných výboroch a v štyroch podvýboroch. K úpravám došlo aj preto, že počet poslancov narástol zo 705 na 720, informuje spravodajca TASR.



Okrem vyššieho počtu europoslancov, ktorých treba umiestniť v jednotlivých výboroch, lebo každý člen EP má právo byť v niektorom z nich, nové prerozdelenie členov výborov odzrkadľuje aj priority, ktorým sa chce zákonodarný zbor EÚ dôraznejšie venovať v prvej polovici 10. volebného obdobia EP. V januári 2027 môže dôjsť k úprave počtu členov výborov.



Najviac nových členov, 12, získa Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, ktorý spolu s Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín bude aj najväčším v EP - 90 členov. Sedem nových členov bude mať Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov a o šesť viac ako doteraz Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.



TASR prináša zoznam výborov a podvýborov, aj s dohodnutou skratkou, podľa veľkosti ich členskej základne: Výbor pre priemysel, výskum a energetika ITRE (90); Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ENVI (90); Výbor pre AFET zahraničné veci AFET (79); Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci LIBE (75); Výbor pre hospodárske a menové záležitosti ECON (60); Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL (60); Výbor pre vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa IMCO (52); Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka AGRI (49); Výbor pre dopravu a cestovný ruch TRAN (46); Výbor pre medzinárodný obchod INTA (43); Výbor pre regionálny rozvoj REGI (41); Výbor pre rozpočty BUDG (40); Výbor pre práva žien a rodová rovnosť FEMM (40); Výbor pre petície PETI (35); Výbor pre kontrolu rozpočtu CONT (30); Výbor pre kultúru a vzdelávanie CULT (30); Výbor pre ústavné záležitosti AFCO (30); Výbor pre rybárstvo PECH (27); Výbor pre právne záležitosti JURI (25); Výbor pre vývoj DEVE (25).



Všetky štyri podvýbory EP budú mať 30-členné zloženie: Podvýbor pre ľudské práva DROI; Podvýbor pre bezpečnosť a obranu SEDE; Podvýbor pre pre daňové záležitosti FISC; Podvýbor pre verejné zdravie SANT.



Parlament čoskoro potvrdí aj počet a veľkosť medziparlamentných delegácií.



Podľa rokovacieho poriadku EP zloženie jeho výborov a podvýborov by malo v čo najväčšej miere odrážať politické zloženie europarlamentu ako celku. Zloženie delegácií musí v maximálnej možnej miere zabezpečiť spravodlivé zastúpenie členských štátov EÚ, politických frakcií a rodovú vyváženosť. V žiadnej delegácii nesmie byť viac ako jedna tretina poslancov EP z tej istej krajiny.



Politické skupiny a nezaradení poslanci interne rozhodujú o tom, kto bude vymenovaný do výborov, podvýborov a do delegácií. Mená poslancov, ktorí budú menovaní do jednotlivých výborov, budú zverejnené v piatok (19.07.).