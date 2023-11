Europoslanci sa dohodli na posilnení práva na opravu

Brusel/Štrasburg 21. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali rokovaciu pozíciu k novým opatreniam na posilnenie práva na opravu a zníženie vplyvu masovej spotreby na životné prostredie. Píše sa to v utorkovej tlačovej správe EP.



Cieľom návrhu z dielne Európskej komisie je podporiť udržateľnejšiu spotrebu tým, že bude jednoduchšie nechať si chybný tovar opraviť, čo povedie k zníženiu množstva odpadu a posilneniu sektora opráv. Za hlasovalo 590 poslancov, 15 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.



V rámci zákonnej záručnej lehoty budú musieť predajcovia uprednostniť opravu, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, okrem prípadov, keď oprava nie je možná alebo je pre spotrebiteľa nevýhodná.



Poslanci navrhli predĺžiť zákonnú záruku o jeden rok od dátumu opravy výrobku. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia aj naďalej právo požiadať o opravu výrobkov, ako sú práčky, vysávače, smartfóny a bicykle. Aby bola oprava atraktívnejšia, výrobcovia by mali na čas trvania opravy zapožičať spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak sa výrobok opraviť nedá, výrobcovia by mali namiesto neho ponúknuť repasovaný výrobok.



Rada EÚ, čiže ministri členských krajín by mali prijať svoju pozíciu k týmto opatreniam v stredu a potom sa začnú rokovania s europarlamentom o konečnej podobe legislatívy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)