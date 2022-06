Europoslanci sa nedohodli na znížení emisií a klimatickej neutralite

Vladimír Bilčík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel/Štrasburg 7. júna (TASR) - Poslancom Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu nepodarilo prijať pozíciu pre plán EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a pre plán dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Informuje o tom spravodajca TASR.Išlo o vyjadrenie pozície k návrhom, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Po utorňajšej rozprave v pléne EP sa k tejto téme pre TASR vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.Martin Hojsík (PS) odsúdil skutočnosť, že EP nevyužil možnosť posunúť dopredu ochranu klímy. Stalo sa tak podľa neho vinou spojenia frakcie ľudovcov s extrémnou pravicou a fašistami, ktorí cez pozmeňujúce návrhy oslabili prvky na ochranu klímy. Preto bolo hlasovanie neúspešné a materiál sa vracia do výboru pre životné prostredie. Hojsík tvrdí, že je, a vyjadril nádej, že kresťanskí demokrati si uvedomia, že treba hľadať v tejto otázke kompromis s inými frakciami.Táto legislatíva je podľa neho potrebná, lebo klimatická kríza je hrozbou. Zároveň ju treba vnímať aj ako príležitosť robiť veci lepšie, pomáhať prírode, ľuďom aj podnikaniu.vysvetlil. Podľa neho by Európa a aj Slovensko mali byť tým najlepším miestom pre zelené inovácie a priniesť nové pracovné miesta a prosperitu." opísal situáciu.Vladimír Bilčík (SPOLU) pripomenul, že cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 o 55 percent, avšak konať treba teraz, lebo aj ruská agresia na Ukrajine ukázala, že dobrá dohoda pomôže EÚ zbaviť sa závislosti od fosílnych palív z Ruska.uviedol. Aj preto podporuje čo najrýchlejší prechod na výrobu elektrických áut. Počas hlasovania nepodporil pozmeňujúce návrhy, ktoré zmäkčujú stanovené ciele ana predlžovanie životnosti starých a znečisťujúcich technológií, naopak, podporil Sociálny klimatický fond, ktorý zaručí, že dekarbonizácia nebude len pre bohatých Európanov, ale budú si ju môcť dovoliť všetci ľudia, aj na Slovensku.Monika Beňová (Smer-SD) skonštatovala, že ciele týkajúce sa dosiahnutia uhlíkovej neutrality sú dôležité, no musia byť postavené napripomenula. Podľa jej slov musí mať zelená transformácia aj jednoznačnú verejnú podporu." odkázala Beňová.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) tvrdí, že tento balík bude znamenať europeniaze na zmiernenie energetickej chudoby.vysvetlila poslankyňa.Upozornila, že Sociálny klimatický fond bude financovať dva okruhy opatrení – investície do energetickej účinnosti a obnovy budov, čistých systémov vykurovania a chladenia, do integrácie obnoviteľných zdrojov energie, do prístupu k mobilite s nulovými či s nízkymi emisiami a aj priamu podpora príjmov, čo môže zahŕňať zníženie daní a poplatkov za elektrinu zraniteľným domácnostiam. A tiež pomoc pri mobilite osôb vystavených energetickej chudobe.uviedla.Eugen Jurzyca (SaS) upozornil, že je vedeckým konsenzom, a teda aj zodpovednosťou vedcov, že ľudstvo si nemôže dovoliť spomaliť v zastavovaní globálneho otepľovania.vysvetlil. Spresnil, že ako najefektívnejšie vychádzajú riešenia založené na trhových mechanizmoch a alternatívou k trhovému ETS je odstraňovanie skleníkových plynov menej efektívnymi metódami.odkázal.Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že EP hlasuje o najambicióznejších klimatických zákonoch na svete.uviedol. Dodal, že podporuje tie najambicióznejšie ciele a návrhy na redukciu emisií, s dôrazom na spravodlivosť, lebo zelená budúcnosť musí byťvysvetlil.Robert Hajšel (Smer-SD) zdôraznil, že je potrebné dať jasnú prioritu obnoviteľným zdrojom, ale zároveň zaviesť povinné výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov. Táto kategória ľudí podľa neho už dnes na Slovensku musí platiť čoraz vyššie ceny za energie. "vysvetlil.Hajšel zároveň vyjadril obavy, že úplný zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom od roku 2035 poškodí nielen automobilový priemysel, ale aj ľudí.odkázal poslanec.