Europoslanci sa nezhodujú v otázke odkladu nariadenia o odlesňovaní

Brusel 27. júla (TASR) - Európsky parlament je rozdelený v otázke, či odložiť zákaz na dovoz tovaru súvisiaceho s odlesňovaním, ktorý by mal začať platiť koncom roka. Ľudovci sa vyjadrili v prospech odkladu, zatiaľ čo socialisti a zelení ho odmietajú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Na základe nariadenia EÚ o deforestácii budú firmy a obchodníci, ktorí umiestňujú na trh eurobloku svoje produkty vrátane hovädzieho mäsa, kávy či palmového oleja, musieť preukázať, že ich dodávateľské reťazce neprispievajú k ničeniu lesov.



Vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok europoslanec najsilnejšej politickej frakcie - Európskej ľudovej strany (EPP) - Peter Liese apeloval na Brusel, aby nariadenie odložil a obmedzil. Zákon pritom nazval "byrokratickým monštrom". Súčasné znenie nariadenia podľa neho neprospieva malým roľníkom po celom svete a dokonca ani malým vlastníkom lesov v EÚ.



Očakáva sa, že lídri krajín EÚ na prebiehajúcom summite podporia súčasnú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú na druhé funkčné obdobie. Bude však potrebovať získať väčšinovú podporu Európskeho parlamentu, čo si vyžaduje hlasy nielen jej strany EPP, ale aj zákonodarcov, ktorí ju vyzývajú, aby nezmierňovala opatrenia zamerané na ochranu životného prostredia.



Zdroj blízky druhej najsilnejšej frakcii Socialistov a demokratov (S&D) povedal, že skupina absolútne odmieta odklad nariadenia o odlesňovaní. Eurokomisia má podľa neho povinnosť implementovať ho. Poslanci z frakcie Zelených, ktorých podporu bude von der Leyenová možno potrebovať, s odkladom taktiež nesúhlasia.



Európsky parlament nariadenie schválil drvivou väčšinou hlasov ešte vlani. Hlasovalo zaň 552 poslancov, proti sa postavilo 44 a 43 sa hlasovania zdržali. Nariadenie však kritizujú aj krajiny mimo EÚ vrátane Spojených štátov a Malajzie a Indonézie, ktoré sú výrobcami palmového oleja.



Osobitný vyslanec EÚ pre klímu a životné prostredie Tony Agotha tvrdí, že euroblok by vo všeobecnosti mal podporiť krajiny, ktoré vyjadrili obavy v súvislosti s tým, ako zelená politika EÚ ovplyvní ich hospodárstvo. Nariadenie o deforestácii však bolo podľa neho vypracované "z určitého dôvodu".



"EÚ... (je zodpovedná za) desať percent celosvetového odlesňovania, a to vďaka našej spotrebe kávy, palmového oleja, kaučuku, sóje, dreva, hovädzieho mäsa a podobne. To je problém, ktorý sme už nechceli vytvárať," uviedol Agotha vo štvrtok.