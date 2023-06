Europoslanci schválili, aby EÚ mohla zaslať viac munície pre Ukrajinu

Brusel 1. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vo štvrtok v zrýchlenom právnom konaní odobrili nové nariadenie o podpore výroby munície (ASAP). Cieľom je urýchliť dodávky munície a rakiet na Ukrajinu a pomôcť členským štátom obnoviť vyprázdnené vojenské sklady. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za nový právny predpis hlasovalo 446 poslancov, 67 boli proti a 112 sa zdržalo. Europoslanci teraz začnú rokovania s Radou EÚ (členské štáty) s cieľom dosiahnuť politickú dohodu, o ktorej bude EP hlasovať v júli v Štrasburgu.



ASAP má zavedením cielených opatrení vrátane financovania vo výške 500 miliónov eur zvýšiť výrobnú kapacitu členských krajín EÚ a nahradiť súčasný nedostatok najmä munície a ďalších produktov obranného priemyslu. Európska komisia (EK) bude monitorovať ich dostupnosť.



Účinnosť nariadenia sa vyhodnotí do polovice roka 2024 a podľa výsledkov sa môže zvážiť predĺženie opatrení a zvýšenie rozpočtu.



EK predložila ASAP začiatkom mája a europoslanci sa dohodli, že spustia proces naliehavého legislatívneho postupu s cieľom urýchliť jeho schválenie.



Vedúci rokovacieho tímu EP, rumunský poslanec Cristian Bušoi v tejto súvislosti vyhlásil, že ide o "významný krok" vpred v oblasti bezpečnosti a obrany EÚ a je vyjadrením "neochvejnej podpory" Ukrajiny v súvislosti s prebiehajúcou ruskou agresiou. "Posilní to našu schopnosť reagovať na bezpečnostné výzvy. Je to víťazstvo Európy a našej kolektívnej bezpečnosti," uviedol Bušoi.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)