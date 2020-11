Europoslanci schválili odporúčania na pomoc bezdomovcom

Brusel 24. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) schválil v utorok sériu odporúčaní na boj proti bezdomovectvu v krajinách EÚ. Uznesenie EP hovorí o prevzatí zodpovednosti za riešenie problému bezdomovectva, prevencie a včasnej intervencie. Zároveň požaduje výmenu osvedčených postupov s ostatnými členskými štátmi, dekriminalizáciu bezdomovectva a poskytovanie rovnakého prístupu k verejným službám, ako sú zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a sociálne služby aj pre ľudí bez stálej adresy, píše sa v tlačovej správe EP.



V uznesení, za ktoré hlasovalo 647 poslancov, 13 bolo proti a 32 sa zdržali hlasovania, sa zdôrazňuje neistá životná situácia viac ako 700.000 osôb v Európe, ktoré sú každú noc nútené hľadať si provizórny prístrešok. Podľa tlačovej správy EP za posledné desaťročie ide o 70-percentný nárast bezdomovectva. Europoslanci zdôraznili že bývanie je základným ľudským právom, a vyzvali na dôraznejšie kroky zo strany Európskej komisie a Rady EÚ (členských štátov) zamerané na ukončenie bezdomovectva v EÚ do roku 2030.



Poslanci sa taktiež vyslovili i za dôraznejšiu podporu integrácie bezdomovcov na trh práce prostredníctvom špecializovanej pomoci, odbornej prípravy a cielených programov. Ich výzva sa týka aj poskytovania finančnej pomoci mimovládnym organizáciám a podpore miestnych orgánov pri zaisťovaní bezpečných priestorov pre bezdomovcov a predchádzanie vysťahovaniu, najmä počas súčasnej pandémie ochorenia COVID-19.



V širšom časovom horizonte je podľa poslancov EP potrebné okrem iného zabezpečenie nepretržitého prístupu k núdzovým prístreškom ako dočasné riešenie pre ľudí bez domova a podpora sociálneho podnikania a aktivít pomáhajúcich pri začleňovaní tejto skupiny ľudí do väčšinovej spoločnosti.



Prijatie opatrení je podľa zákonodarcov potrebné na európskej i vnútroštátnej úrovni. Podľa ich odkazu by Európska komisia mala podporovať členské štáty v tejto politike, zlepšovať monitorovanie situácie, pokračovať v poskytovaní finančných prostriedkov a predložiť únijný právny rámec pre národné stratégie bezdomovstva.



Členské štáty by mali prijať zásadu "prvého bývania", ktorá výrazne pomáha znižovať bezdomovectvo zavedením akčných plánov a inovatívnych prístupov založených na koncepcii domova ako základného ľudského práva.



Ako sa ďalej v správe píše, zákonodarný zbor EÚ dostal mnohé upozornenia o prudkom náraste bezdomovectva v EÚ, čo je spôsobené vyššími nákladmi na bývanie, hospodárskymi krízami, zníženou sociálnou ochranou či neprimeranými štátnymi politikami. Správy začali pribúdať po vypuknutí pandémie koronavírusu, ktorá ovplyvnila dostupnosť bývania v krajinách EÚ. S tým spojená hospodárska recesia a strata pracovných miest a príjmov môže celkovú situáciu ešte viac zhoršiť.



Politika v oblasti bývania nespadá pod právomoci EÚ, podľa poslancov však Únia môže ovplyvňovať podmienky bývania nepriamo prostredníctvom nariadení o pravidlách štátnej pomoci, fiškálnych zákonov, zákonov o hospodárskej súťaži či rôznych odporúčaní a usmernení.



