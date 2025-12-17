< sekcia Zahraničie
Europoslanci schválili plán na ukončenie dovozu ruského plynu
Za zákaz všetkého dovozu ruského plynu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovalo 500 europoslancov, 120 bolo proti a 32 sa hlasovania zdržalo.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štrasburg 17. decembra (TASR) - Európsky parlament v stredu schválil plán EÚ na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027. Odsúhlasiť ho oficiálne ešte musia ministri členských krajín EÚ, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka. Plán by mal následne nadobudnúť účinnosť. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Návrh nariadenia EÚ počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy, pričom úplný zákaz má začať platiť od konca budúceho roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027.
Za zákaz všetkého dovozu ruského plynu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovalo 500 europoslancov, 120 bolo proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Predbežnú dohodu o návrhu dosiahli vyjednávači Rady EÚ a europarlamentu ešte začiatkom decembra. Nemenovaní predstavitelia citovaní Reuters očakávajú, že členské krajiny podporia návrh bez zmien.
„Je to historický moment: EÚ robí obrovský krok smerom k novej ére bez ruského plynu a ropy. Rusko už nikdy nebude môcť používať vývoz fosílnych palív ako zbraň proti Európe,“ uviedol fínsky europoslanec Ville Niinistö ako hlavný vyjednávač EP v tejto oblasti.
Nové nariadenie podľa vyhlásenia europarlamentu po nadobudnutí účinnosti zavedie sankcie, ktoré majú štáty uplatňovať voči prevádzkovateľom, čo zákaz porušia.
„Aby sa odstránili medzery a zmiernilo riziko obchádzania pravidiel, prevádzkovatelia budú musieť colným orgánom pred dovozom alebo skladovaním plynu poskytnúť prísnejšie a podrobnejšie dôkazy o krajine pôvodu plynu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Pri vyjednávaní europoslanci dosiahli okrem iného aj to, že Európska komisia sa zaviazala vypracovať legislatívny návrh zákazu dovozu ruskej ropy. Návrh má byť predložený začiatkom budúceho roka, aby zákaz nadobudol účinnosť najneskôr do konca roka 2027.
Európska únia k týmto opatreniam pristúpila v reakcii na „systémové zneužívanie dodávok energie Ruskom, čo je vzorec dokumentovaný takmer dve desaťročia a eskalujúci s rozsiahlou inváziou na Ukrajinu v roku 2022“, dodáva vyhlásenie.
Slovenskej republike sa podľa predošlého vyjadrenia ministerky hospodárstva Denisy Sakovej podarilo presadiť, aby návrh nariadenia obsahoval možnosť využívať dlhodobý kontrakt na dodávku ruského plynu na ďalšie dva roky a aby, naopak, nezahŕňal zákaz dovozu ruskej ropy. Avizovala, že v súlade s požiadavkou SR predloží národný diverzifikačný plán do marca 2026.
Vláda SR podľa Sakovej od začiatku považuje návrh za ideologický a rizikový pre bezpečnosť dodávok. Slovensko je podľa nej závislé od prepravných trás a ruský plyn tvorí ešte 33 percent celkových dodávok.
Návrh nariadenia EÚ počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy, pričom úplný zákaz má začať platiť od konca budúceho roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027.
Za zákaz všetkého dovozu ruského plynu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovalo 500 europoslancov, 120 bolo proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Predbežnú dohodu o návrhu dosiahli vyjednávači Rady EÚ a europarlamentu ešte začiatkom decembra. Nemenovaní predstavitelia citovaní Reuters očakávajú, že členské krajiny podporia návrh bez zmien.
„Je to historický moment: EÚ robí obrovský krok smerom k novej ére bez ruského plynu a ropy. Rusko už nikdy nebude môcť používať vývoz fosílnych palív ako zbraň proti Európe,“ uviedol fínsky europoslanec Ville Niinistö ako hlavný vyjednávač EP v tejto oblasti.
Nové nariadenie podľa vyhlásenia europarlamentu po nadobudnutí účinnosti zavedie sankcie, ktoré majú štáty uplatňovať voči prevádzkovateľom, čo zákaz porušia.
„Aby sa odstránili medzery a zmiernilo riziko obchádzania pravidiel, prevádzkovatelia budú musieť colným orgánom pred dovozom alebo skladovaním plynu poskytnúť prísnejšie a podrobnejšie dôkazy o krajine pôvodu plynu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Pri vyjednávaní europoslanci dosiahli okrem iného aj to, že Európska komisia sa zaviazala vypracovať legislatívny návrh zákazu dovozu ruskej ropy. Návrh má byť predložený začiatkom budúceho roka, aby zákaz nadobudol účinnosť najneskôr do konca roka 2027.
Európska únia k týmto opatreniam pristúpila v reakcii na „systémové zneužívanie dodávok energie Ruskom, čo je vzorec dokumentovaný takmer dve desaťročia a eskalujúci s rozsiahlou inváziou na Ukrajinu v roku 2022“, dodáva vyhlásenie.
Slovenskej republike sa podľa predošlého vyjadrenia ministerky hospodárstva Denisy Sakovej podarilo presadiť, aby návrh nariadenia obsahoval možnosť využívať dlhodobý kontrakt na dodávku ruského plynu na ďalšie dva roky a aby, naopak, nezahŕňal zákaz dovozu ruskej ropy. Avizovala, že v súlade s požiadavkou SR predloží národný diverzifikačný plán do marca 2026.
Vláda SR podľa Sakovej od začiatku považuje návrh za ideologický a rizikový pre bezpečnosť dodávok. Slovensko je podľa nej závislé od prepravných trás a ruský plyn tvorí ešte 33 percent celkových dodávok.