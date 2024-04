Europoslanci schválili širší zákon na ochranu obetí vykorisťovania

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v utorok zákon, ktorý rozširuje rozsah súčasných legislatívnych opatrení na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a lepšiu podporu jeho obetiam. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za zákon, ktorého cieľom je rozšíriť opatrenia EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi nad rámec pracovného a sexuálneho vykorisťovania, hlasovalo 563 poslancov, sedem bolo proti a 17 sa hlasovania zdržalo. Nový zákon kriminalizuje aj nútené sobáše, nezákonné adopcie a zneužívanie náhradného materstva na úrovni EÚ.



Podľa správy EP nové pravidlá zlepšia koordináciu medzi orgánmi boja proti obchodovaniu s ľuďmi a azylovými orgánmi, aby obete obchodovania s ľuďmi, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, dostali primeranú podporu a ochranu a aby sa rešpektovalo ich právo na azyl. Mimo zákon stavajú používanie služieb poskytovaných obeťou obchodovania s ľuďmi, ak používateľ vie, že obeť je vykorisťovaná.



Schválené pravidlá zavedú sankcie na spoločnosti usvedčené z obchodovania s ľuďmi, napríklad ich vylúčením z tendrov a z vyplácania verejnej pomoci alebo dotácií. Prokurátori sa budú môcť rozhodnúť, že nebudú stíhať obete za trestné činy, do spáchania ktorých boli donútené. Zároveň poskytnú podporu obetiam vrátane prístupu k bezpečnému ubytovaniu s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny, zaručia práva osôb so zdravotným postihnutím a primeranú podporu deťom bez sprievodu. Taktiež umožnia sudcom, aby považovali šírenie sexuálnych obrázkov alebo videí bez povolenia za priťažujúcu okolnosť pri udeľovaní trestov.



Smernicu ešte musia schváliť aj členské štáty (Rada EÚ). Účinnosť nadobudne 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú mať dva roky na jej zavedenie do svojho vnútorného práva.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)