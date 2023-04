Europoslanci schválili uvoľnenie vízového režimu s Kosovom

Brusel/Štrasburg 18. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválil dohodu o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch pre občanov Kosova. Informuje o tom spravodajca TASR.



Občania Kosova tak budú môcť cestovať do krajín EÚ a občania členských štátov EÚ budú môcť cestovať do Kosova bez toho, aby požiadali o víza, a to na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.



Po nadobudnutí účinnosti zákona bude mať celý región západného Balkánu podobný vízový rámec v Schengenskom priestore.



Oslobodenie od vízovej povinnosti nadobudne účinnosť po spustení Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ktoré je naplánované na november tohto roka. Ak by sa tento termín posunul, zákon o bezvízovom režime vstúpi do platnosti na konci roka 2024.



Holandský europoslanec a spravodajca EP pre túto záležitosť Thijs Reuten pre médiá uviedol, že po rokoch strávených "v čakárni" sa Kosovo stáva posledným štátom v regióne západného Balkánu, ktorý sa pripojil k bezvízovému režimu EÚ.



"To umožní obyvateľom Kosova ľahko cestovať, navštevovať príbuzných a podnikať v EÚ. Ale je to zároveň oveľa viac: tento míľnik je tiež dôležitým základom pre budúcu a čoraz užšiu spoluprácu medzi EÚ a Kosovom," opísal situáciu Reuten.



V stredu 19. apríla tento právny akt podpíše v Štrasburgu predsedníčka EP Roberta Metsolová a švédske predsedníctvo Rady EÚ, za prítomnosti podpredsedom vlády Kosova Besnika Bislimiho.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Väčšina členských štátov EÚ jeho nezávislosť uznala; Cyprus, Grécko, Slovensko, Španielsko a Rumunsko však k tomuto kroku nepristúpili.