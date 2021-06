Europoslanci schválili zavedenie COVID pasov: Platiť budú od 1. júla

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) po utorňajšom hlasovaní odsúhlasili zavedenie takzvaných COVID pasov, ktoré od 1. júla majú uľahčiť cestovanie v rámci EÚ a prispieť k hospodárskemu oživeniu po koronakríze.



Za nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení Európskej úhnie pre jej občanov (tzv. COVID pasu) zahlasovalo 546 poslancov, 93 boli proti a 51 sa zdržalo hlasovania. Samostatné nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín poslanci prijali pomerom hlasov 553 za, 91 proti a 46 sa zdržalo hlasovania.



Osvedčenia, ktoré budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány, majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Potvrdia zaočkovanie ich držiteľov proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo prekonanie ochorenia. V praxi pôjde o tri rôzne certifikáty. Spoločný rámec Európskej únie prinesie interoperabilné a v celej Únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu.



COVID pasy sa formálne zavedú od 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Nebudú podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebudú sa považovať za cestovný doklad ako taký.



Poslanci presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty EÚ nebudú môcť uvaliť na držiteľov COVID pasov ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení; verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24 hodinovým predstihom.



Členské štáty EÚ by sa mali postarať o to, aby testovanie pre COVID pasy bolo cenovo prijateľné a široko dostupné. Európska komisia na žiadosť europarlamentu prisľúbila uvoľniť na tento účel 100 miliónov eur, čo umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia Európskej únie o ich podstúpení.



Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty sa samy rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo očkovacích látok, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na núdzové použitie.



COVID pasy nebudú uchovávať nijaké osobné údaje svojich držiteľov.





