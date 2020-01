Europoslanci si uctili obete holokaustu

Brusel 29. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) si v stredu v Bruseli pripomenuli 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Na ceremoniáli sa zúčastnila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a viacerí členovia exekutívy EÚ. Pozvánku do pléna EP prijala aj pamätníčka holokaustu, doživotná talianska senátorka Liliana Segreová.



Predseda EP David Sassoli vo svojom príhovore zdôraznil, že v Auschwitzi bola spochybnená samotná podstata európskej civilizácie, a to snahou nacistického režimu vyhladiť židov, Rómov a Sintov, Slovanov, politických oponentov či ľudí z komunity LGBTI.



"Auschwitz stelesňuje samotné popieranie našej civilizácie. Civilizácie vyrastajúcej zo židovských a kresťanských koreňov, ktorá sa stretla s islamským svetom a ktorá viedla k osvietenstvu, ktorá zaviedla do zákona pokojné spolunažívanie, ktorá bojovala proti barbarstvu a za ochranu ľudskej dôstojnosti," uviedol Sassoli, podľa ktorého sa úsilie európskej civilizácie o rozšírenie slobody sa počas druhej svetovej vojny zastavilo pri bránach tábora Auschwitz-Birkenau.



Podľa Sassoliho sa Európa musí z týchto skúseností poučiť a rozhodne bojovať proti akýmkoľvek prejavom násilia a diskriminácie, proti všetkým podobám antisemitizmu a rasizmu.



"Nacizmus a rasizmus nie sú názormi ale zločinmi. Kedykoľvek v novinách čítame články o násilných činoch, útokoch alebo rasistických urážkach, musíme tieto útoky vnímať ako útoky na každého z nás. Sú to útoky na Európu a na hodnoty, ktoré predstavuje," vyhlásil Sassoli.



Zároveň vyzval Európsku komisiu a Radu EÚ, aby urobili maximum pre zabezpečenie ochrany rozmanitosti, na ktorej je podľa neho vybudovaná aj súčasná Európa.



Spravodajca TASR Jaromír Novak