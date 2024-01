Europoslanci si vypočuli svedectvo ženy, ktorá prežila Varšavské geto

Brusel 25. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) so vo štvrtok v Bruseli na mimoriadnom plenárnom zasadnutí pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Mimoriadnym hosťom plenárky bola izraelská občianka Irene Shasharová, ktorá prežila Varšavské geto, informuje bruselský spravodajca TASR.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová, ktorá otvorila štvrtkové slávnostné zasadnutie zdôraznila, že europarlament vzdáva úctu obetiam holokaustu a opätovne potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti antisemitizmu, rasizmu a iným formám nenávisti.



"Európa nezabúda. Európsky parlament nie je miestom ľahostajnosti – ozývame sa proti popieračom holokaustu, proti dezinformáciám a násiliu," vyhlásila Metsolová. Upozornila, že práve mlčanie mnohých umožnilo v minulosti páchanie hrôz.



Shasharová, ktorá sa narodila ako Ruth Lewkowiczová, prežila Varšavské geto. Hovorila o tom, že keď jej otca zabili nacisti, utiekla z geta so svojou matkou cez kanalizáciu do inej časti Varšavy, kde sa po zvyšok vojny skrývala. Po vojne sa s matkou presťahovali do Paríža, po matkinej smrti odišla do Peru ku príbuzným. Po štúdiu v USA sa vo veku 25 rokov presťahovala do Izraela a stala sa najmladšou členkou fakulty, ktorá zastávala funkciu na Hebrejskej univerzite.



"Bola som požehnaná príležitosťou mať deti a vnúčatá. Urobila som presne to, čomu sa Hitler tak veľmi snažil zabrániť. Hitler nevyhral!" povedala v pléne EP.



S odkazom na súčasnú vojnu, ktorá vypukla po teroristických útokoch hnutia Hamasu zo 7. októbra, uviedla, že odišla z krajiny "otrasenej násilím, vraždami, znásilňovaním a terorom". Europoslancov požiadala o solidaritu a podporu, aby sa rukojemníci mohli vrátiť späť k svojim rodinám. A priznala, že jej snom je, aby všetky jej deti a všetky deti na Blízkom východe žili v mieri a bez nenávisti a prejavov antisemitizmu.



"Oživenie antisemitizmu znamená, že nenávisť z minulosti je stále s nami. Židia žijúci v Európe sa opäť necítia bezpečne. Po holokauste by to malo byť neprijateľné. 'Nikdy viac' by naozaj malo znamenať nikdy viac," vyhlásila.



Po vystúpení Irene Shasharovej si europoslanci minútou ticha uctili pamiatku obetí holokaustu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)